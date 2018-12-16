علاج جيني جديد يعيد السمع للمصابين بالصمم

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

طور علماء دواءً جديداً يمكن أن يعيد السمع جزئياً إلى المرضى الذين يعانون من شكل موروث من الصمم التدريجي.

وتوصل بحث جديد إلى أن العقار بإمكانه أن يعيد السمع للذين يعانون من الصمم عن طريق معالجة الجينات المسؤولة عن إبقاء خلايا الشعر الحيوية في الأذن الداخلية حية.

وتظهر الدراسة التي نشرتها «ديلي ميل» أن نوعاً معيناً من الصمم الوراثي، يسمى «DFNA27» يمكن عكس تأثيره باستخدام دواء جيني «يعمل كمفتاح» لمعالجة الصمم، وفقاً لأحد العلماء.

وقال توماس فريدمان، وهو معد مشارك في الدراسة: «استطعنا استعادة السمع بشكل جزئي خاصة في الترددات المنخفضة وحفظ بعض خلايا الشعر الحسية».

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الفئران، إلا أن الباحثين يقولون: «إذا أظهرت دراسات إضافية أن الأدوية التي تعتمد على جزيء صغير، فعالة في علاج الصمم الوراثي DFNA27 في البشر، فمن الممكن استخدام أساليب مشابهة لاستعادة السمع لدى المصابين بأشكال أخرى من فقدان السمع التدريجي الموروث».