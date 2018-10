عقار جديد للمصابات بسرطان الثدي الثلاثي

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن عقاراً يعالج أعراض سن اليأس يمكن أن يستخدم كعلاج جديد للنساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي يعد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكاً بالسيدات.

وأجرى الدراسة باحثون في عيادات مايو كلينك الطبية البحثية بالولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Proceedings of the National Academy of Sciences) العلمية.

وفي تجارب سريرية على البشر، أجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار «استراديول» Estradiol، وهو عبارة عن هرمون استروجين صناعي مشابه لفعالية هرمون الإستروجين الذي ينتجه جسم المرأة. ويستخدم هذا العقار كعلاج هرموني بديل لمقاومة أعراض سن اليأس (يبدأ من 45 إلى 55 عاماً) التي تشمل هبات الحرارة، التعرق الليلي والتغيرات المهبلية.

واستخدم الفريق عقار «استراديول» في علاج المشاركات المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، هو النوع الأخطر بين سرطانات الثدي، لأنه لا يستجيب للعلاج الهرموني، والعلاج المناعي، كما أن العلاج الكيميائي لا يحقق نتائج باهرة في مثل هذا النوع من السرطان. وأظهرت النتائج أن «استراديول» يمنع بشكل فعال نمو أورام سرطان الثدي الثلاثي السلبي.