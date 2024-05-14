محاولة تفسير رؤى المياه الزرقاء والنور في نهاية النفق.. العلماء يبحثون أسرار الحياة بعد الموت

المصدر: ترجمة - زياد فؤاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يتوقف العلماء عن البحث في قدرات المخ وحدود وآلية عمله، إلا أن بعض الأبحاث تجنح لأمور قد تخرج خارج نطاق العلم وتندرج ضمن ظواهر «ما وراء الطبيعة»، وآخر تلك الأبحاث الجديدة ما اقترحه بحث حول الدماغ في لحظات الموت، والذي رأى وفقاً للأدلة المقدمة أن الحدود بين الحياة والموت قد تكون أقل وضوحًا مما كان يُعتقد سابقاً.

وفتحت فتاة في عام 2014 الباب أمام المزيد من الأبحاث حول الأنشطة الدماغية التي تحدث في المخ بعد الوفاة، أو في الفترة بين الحياة والموت، والتي تقوم فيها الأجهزة بإنعاش المرضى بعد توقف قلوبهم.

وكانت المريضة الأولى التي أعادت إحياء الأبحاث مجدداً، في الرابعة والعشرين من عمرها، وكانت حاملاً بطفلها الثالث، عندما تم فصلها عن أجهزة الدعم الحيوي، في 2014، وقبل بضع سنوات، تم تشخيصها بحالة تسببت في اضطراب ضربات القلب، وخلال حمليها السابقين عانت من نوبات الصرع والإغماء، وبعد أربعة أسابيع من بداية حملها الثالث، سقطت على أرضية منزلها فاقدة للوعي لأكثر من 10 دقائق، ووجد المسعفون أن قلبها قد توقف عن النبض.

وبعد أن نقلت المريضة إلى مستشفى لم يتمكن من معالجتها فيه، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ في جامعة ميشيغان، وهناك، كان على الطاقم الطبي صدم صدرها ثلاث مرات باستخدام جهاز الإنعاش الكهربائية، قبل أن يتمكنوا من إعادة تشغيل قلبها، ليتم وضعها على جهاز تنفس خارجي ومنظم نبضات ونقلت إلى وحدة الرعاية العصبية المكثفة، حيث كان الأطباء يراقبون نشاط دماغها، ولكن لم تكن مستجيبة للمحفزات الخارجية، وكانت هناك انتفاخ كبير في دماغها، بعد أن بقيت في غيبوبة عميقة لثلاثة أيام، لتقرر عائلتها أنه من الأفضل فصلها عن أجهزة الدعم الحيوي، كانت هذه اللحظة - بعد إيقاف توصيل الأكسجين وسحب أنابيب التنفس من حلقها - هي النقطة التي أصبحت فيها المريضة واحدة من أكثر المواضيع العلمية إثارة في التاريخ الحديث.

وبدأت جيمو بورجيجين، أستاذة علم الأعصاب في جامعة ميشيغان، بالتعاون مع عدة زملاء، بدراسة متأنية لسجل النشاط الكهربائي في دماغ المريضة بعد أن تم فصلها عن جهاز الدعم الحيوي، وما اكتشفوه في نتائج تم الإبلاغ عنها للمرة الأولى العام الماضي - كان مفاجئًا تمامًا، ولديه القدرة على إعادة صياغة فهمنا للموت.

بورجيجين قالت: "أعتقد أن ما اكتشفناه هو فقط بداية ذوبان الجليد، ما زال هناك شيء يحدث في الدماغ، لا يمكن أن نفهمه، على الرغم من كل ما تعلمته العلوم عن عمليات الحياة، إلا أن الموت يظل من بين أصعب الألغاز".

بداية التساؤل

كانت المرة الأولى التي طرح فيها السؤال الذي بدأت بورجيجين تسأله في عام 2015 - حول ما يحدث للدماغ أثناء الموت - قبل ربع قرن من الزمان، حوالي عام 1740، قام طبيب عسكري فرنسي بمراجعة حالة صيدلي مشهور، الذي، بعد "حمى شريرة" وعدة تقطيرات للدم، فقد الوعي وظن أنه قد سافر إلى الجنة، تكهن الطبيب بأن تجربة الصيدلي قد تسببت فيها تدفق الدم إلى الدماغ، ولكن بين تلك التقارير الأولية ومنتصف القرن العشرين، ظل الاهتمام العلمي بتجارب الوفاة الشبه موتية مليء بالغيوم وغير واضح.

في عام 1892، جمع المتسلق والجيولوجي السويسري ألبرت هايم أول حسابات منهجية لتجارب الوفاة الشبه موتية من 30 متسلقًا زميلًا تعرضوا لسقوط قريب من المميت، في كثير من الحالات، خضع المتسلقون لمراجعة مفاجئة لماضيهم بأكمله، وسمعوا موسيقى جميلة، وكتب هايم: "سقطوا في سماء زرقاء رائعة تحتوي على غيوم وردية اللون، ثم انطفأ الوعي بلا ألم، عادةً في لحظة الاصطدام"، وكانت هناك محاولات أخرى لإجراء بحوث في بداية القرن العشرين، لكن لم يتم تحقيق تقدم يذكر في فهم تجارب الوفاة الشبه موتية علميًا، ثم في عام 1975، نشر الطالب الطبي الأمريكي ريموند مودي كتابًا يدعى "الحياة بعد الحياة".

في كتابه، استخلص مودي تقارير 150 شخصًا كانوا قد خضعوا لتجارب حياتية شديدة التأثير في اللحظات المحيطة بتوقف القلب، على الرغم من تباين التقارير، وجد أنها في كثير من الأحيان تشترك في ميزات أو مواضيع مشتركة واحدة أو أكثر. أصبحت مدى السرد الأكثر تفصيلاً من هذه التقارير - مغادرة الجسم والسفر من خلال نفق طويل، وتجربة خارج الجسم، ومواجهة الأرواح وكائن من الضوء، وتمرير حياتها بأكملها أمام عينيها، والعودة إلى الجسم من حد خارجي ما - ذات شهرة كبيرة حتى أن الناقد الفني روبرت هيوز يمكن أن يشير إليها في وقت لاحق بأنها "التشابه الشائع في تجربة الوفاة الشبه موتية". أصبح كتاب مودي من الأكثر مبيعًا عالميًا.

الحياة بعد الموت

في عام 1976، أوردت صحيفة نيويورك تايمز عن الاهتمام العلمي المتنامي في "الحياة بعد الموت" و"مجال التاناتولوجيا الناشئ". وفي العام التالي، أسس مودي وعدة زملاء من التاناتولوجيين منظمة أصبحت الجمعية الدولية لدراسات الوفاة الشبه موتية، في عام 1981، طبعوا العدد الافتتاحي من "العلامات الحيوية"، مجلة للقارئ العام تعنى في الغالب بقصص تجارب الوفاة الشبه موتية، في العام التالي، بدأوا في إنتاج أول مجلة علمية مراجعة من قبل الأقران في المجال، التي أصبحت مجلة دراسات الوفاة الشبه موتية. كان المجال ينمو، ويتحول إلى سمات الاحترام العلمي، في مراجعة صعودها في عام 1988، التقطت مجلة الطب النفسي البريطانية «روح المجال»: "تم التعبير عن أمل كبير بأنه، من خلال بحوث تجارب الوفاة الشبه موتية، يمكن الحصول على رؤى جديدة في الغموض الذي لا يتقدم فيه الإنسان حول مصيره النهائي، وأنه، لأول مرة، يمكن تحقيق وجهات نظر تجريبية حول طبيعة الموت."

لكن دراسات الوفاة الشبه موتية كانت قد بدأت بالفعل في التقسيم إلى عدة مدارس من المعتقدات، والتوترات بينها مستمرة حتى اليوم، كانت إحدى الفئات المؤثرة مكونة من المتحمسين للروحانية، بعضهم ممن يدينون بالمسيحية الإنجيلية، الذين كانوا مقتنعين بأن تجارب الوفاة الشبه موتية كانت رحلات حقيقية إلى أرض الموتى والإلهية، كان هدف الروحانيين كباحثين جمع أكبر عدد ممكن من تقارير تجارب الوفاة الشبه موتية، ونشر الوعي في المجتمع حول واقعية الحياة بعد الموت، كان مودي هو أهم متحدث باسمهم؛ ففي النهاية، ادعى أنه كان لديه حياة ماضية متعددة وبنى "نظامًا نفسيًا" في ولاية ألاباما الريفية حيث يمكن للناس محاولة استدعاء أرواح الموتى من خلال النظر إلى مرآة مضاءة بخافت.

الفصيل الثاني والأكبر من الباحثين في تجارب الوفاة الشبه موتية كانوا علماء العلم النفسي، أولئك الذين كانوا مهتمين بالظواهر التي يبدو أنها تقوض العقيدة العلمية التي تقول بأن العقل لا يمكن أن يكون موجودًا بشكل مستقل عن الدماغ، هؤلاء الباحثون، الذين كانوا في الغالب علماء مدربون يتبعون أساليب بحث مُثبَتة، كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن تجارب الوفاة الشبه موتية تقدم دليلاً على أن الوعي يمكن أن يستمر بعد وفاة الفرد، كان كثير منهم أطباء وأطباء نفسيين تأثرت حياتهم بشكل كبير بعد سماع قصص التجارب الشبه موتية للمرضى الذين عالجوهم في وحدة العناية المركزة. كان هدفهم العثور على طرق لاختبار نظرياتهم حول الوعي تجريبيًا، وتحويل دراسات الوفاة الشبه موتية إلى مسعى علمي مشروع.

التفسير البيولوجي

وأخيرًا، ظهرت أصغر جماعة من الباحثين في تجارب الوفاة الشبه موتية، ويمكن تسميتهم بالفيزيائيين. كانوا علماء، كثير منهم درسوا الدماغ، الذين كانوا ملتزمين بتفسير بيولوجي صارم لتجارب الوفاة الشبه موتية، كما اعترض الفيزيائيون، تجادل، فتجارب الوفاة الشبه موتية قد تكشف عن حقائق نفسية، ولكنها تفعل ذلك من خلال خيالات وهمية تنشأ من عمل الجسم والدماغ، وكانت فرضيتهم الأساسية: لا يوجد دماغ يعمل يعني عدم وجود وعي، وبالتأكيد لا وجود للحياة بعد الموت، كانت مهمتهم، التي تولاها بورجيجين في عام 2015، هي اكتشاف ما يحدث خلال تجارب الوفاة الشبه موتية على مستوى فيزيائي جوهري.

ببطء، غادر الروحانيون الميدان البحثي للمجالات الأكثر ارتفاعًا في راديو المحادثات المسيحية، وبدأ علماء النفس الفيزيائيون والفيزيائيون في تقريب دراسات الوفاة الشبه موتية إلى الأضواء العلمية الرئيسية بين عام 1975، عندما نشر مودي كتاب "الحياة بعد الحياة"، وعام 1984، تم ذكر تجارب الوفاة الشبه موتية في 17 مقالة فقط في قاعدة بيانات PubMed للمنشورات العلمية في العقد التالي، كانت هناك 62 مقالة، في العقد الأخير، كانت هناك 221 مقالة، وظهرت تلك المقالات في كل مكان من مجلة جمعية الأمراض البولية الكندية إلى صفحات اللانسيت المحترمة.

اليوم، هناك شعور واسع الانتشار في مجتمع الباحثين في تجارب الوفاة الشبه موتية بأننا على شفا تحقيق اكتشافات عظيمة. تأمل شارلوت مارتيال، عالمة الأعصاب في جامعة لييج في بلجيكا التي قامت ببعض أفضل الأعمال الفيزيائية في تجارب الوفاة الشبه موتية، أن نطور قريبًا فهمًا جديدًا للعلاقة بين التجربة الداخلية للوعي وتجلياتها الخارجية، على سبيل المثال في حالات الغيبوبة. "نحن حقاً في لحظة حاسمة حيث يجب علينا فك تشابك الوعي عن الاستجابة، وربما نشك في كل حالة نعتبرها غير واعية"، قالت لي. بارنيا، اختصاصي الإنعاش، الذي يدرس العمليات الفيزيائية للموت ولكنه أيضًا متعاطف مع نظرية الوعي الفيزيائية، لديه رؤية مختلفة تمامًا حول ما نحن على وشك اكتشافه. "أعتقد أننا في خلال 50 أو 100 عام، سنكتشف الكيان الذي هو الوعي"، قال لي. "سيكون من المسلم به أنه لم يتم إنتاجه من قبل الدماغ، وأنه لا يموت عندما تموت".

القدرة على الإنعاش

إذا كان مجال دراسات التجارب الشبه موتية على أعتاب اكتشافات جديدة حول الوعي والموت، فإن ذلك يرجع في الجزء الأكبر إلى التقدم العلمي في القدرة على إنعاش الأشخاص الذين تعرضوا لتوقف قلبي، ولانس بيكر كان قائدًا في علم الإنعاش لأكثر من 30 عامًا، وكطبيب شاب يحاول إعادة الأشخاص إلى الحياة من خلال الإنعاش القلبي الرئوي في منتصف الثمانينيات، كان الأطباء الكبار غالبًا ما يتدخلون لإعلان المرضى ميتين. "في نقطة معينة، كانوا يقولون فقط، 'حسنًا، هذا يكفي، دعونا نتوقف، هذا ليس ناجحًا، وقت الوفاة: 1.37 مساءً،'" هكذا تذكر بيكر الموقف، ليواصل قائلاً: "كان هذا آخر شيء، وأحد الأشياء التي كانت تدور في رأسي كطبيب شاب كانت، 'حسنًا، ماذا حدث حقًا في الساعة 1.37؟'.

في الإطار الطبي، يحدث "الوفاة السريرية" في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن ضخ الدم، ويتوقف النبض. وهذا معروف عمومًا باسم التوقف القلبي الدموي. (يختلف عن السكتة القلبية، حيث يوجد انسداد في قلب لا يزال ينبض.) يتبع فقدان الأكسجين للدماغ والأعضاء الأخرى عادة في غضون ثوانٍ أو دقائق، على الرغم من أن توقف النشاط بالكامل في القلب والدماغ - والذي يطلق عليه في كثير من الأحيان "التسطيح" أو، في حالة الأخير، "وفاة الدماغ" - قد لا يحدث لعدة دقائق أو حتى ساعات.

لمعظم الناس في جميع الأوقات في التاريخ، كان التوقف القلبي الدموي ببساطة نهاية الخط. بدأ ذلك يتغير في عام 1960، عندما تم تشكيل تقنية الإنعاش القلبي الرئوي المكونة من التنفس من الفم إلى الفم، ضغط الصدر والإزالة الخارجية للتنويم، المعروفة باسم الإنعاش القلبي الرئوي أو "CPR". بعد ذلك بوقت قصير، تم إطلاق حملة ضخمة لتثقيف الأطباء والجمهور حول تقنيات الإنعاش الأساسية، وسرعان ما بدأ الناس في النجاة بأعداد غير مسبوقة في الأرقام، ولكن لا تزال متواضعة.

آلية وليست نقطة

مع إنعاش المزيد والمزيد من الأشخاص، تعلم العلماء أنه حتى في مراحله النهائية الحادة، ليست الوفاة نقطة، بل هي آلية كاملة ومتناغمة بعد التوقف القلبي الدموي، يتوقف تدفق الدم والأكسجين عبر الجسم، وتبدأ الخلايا في التحلل، ويتعطل النشاط الكهربائي الطبيعي في الدماغ، ولكن الأعضاء لا تفشل بشكل لا رجعة فيه على الفور، والدماغ لا يتوقف بالضرورة عن العمل تمامًا، غالبًا ما تكون هناك لا يزال إمكانية للعودة إلى الحياة، في بعض الحالات، يمكن إيقاف أو تباطؤ تحلل الخلايا بشكل كبير، ويمكن إعادة تشغيل القلب، ويمكن استعادة وظيفة الدماغ، وبعبارة أخرى، يمكن عكس عملية الوفاة.

ولم يعد من النادر أن يتم إحياء الناس حتى بعد ست ساعات من إعلان الوفاة السريرية، في عام 2011، أبلغ الأطباء اليابانيون عن حالة امرأة شابة وجدت في غابة في صباح إحدى الأيام بعدما توقف قلبها بسبب جرعة زائدة من المخدرات الليلة السابقة، وباستخدام تكنولوجيا متقدمة لتدوير الدم والأكسجين عبر جسدها، تمكن الأطباء من إحيائها بعد أكثر من ست ساعات، وتمكنت من الخروج من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الرعاية، وفي عام 2019، أمريكية تُدعى أودري شومان أمضت ست ساعات في حالة توقف قلبي دموي قبل أن يعيد الأطباء إحيائها دون أضرار واضحة في الدماغ.

وقالت بيكر لي: "لا أعتقد أن هناك وقتًا أكثر استدعاءً للإثارة في لمجال، نحن نكتشف عقاقير جديدة، ونحن نكتشف أجهزة جديدة، ونحن نكتشف أشياء جديدة حول الدماغ."

الجزء الصعب

في يناير 2021، وبينما كان وباء كوفيد-19 يتجه نحو أسبوعه الأكثر فتكًا في التاريخ، أطلقت شبكة نتفليكس سلسلة وثائقية بعنوان "البقاء على قيد الحياة"، في الحلقة الأولى، قدم بعض أبرز علماء الأمور الشبه موتية الأدلة الرئيسية لما يعتقدونه بأن تجارب الشبه موت تظهر أن الوعي موجود بشكل مستقل عن الدماغ، ويقول بروس غرايسون، أستاذ الطب النفسي السابق في جامعة فرجينيا وأحد أعضاء الجمعية الدولية لدراسات الشبه موت، في الوثائقي: "عندما يتوقف القلب، في غضون 20 ثانية أو نحو ذلك، تتوقف النشاطات الدماغية، ولكن الناس يعانون من تجارب شبه موت عندما كانوا متسطحين' لفترة أطول من ذلك".

هذا هو مبدأ أساسي في حجج علماء الأمور الشبه موتية: إذا كان هناك وعي بدون نشاط دماغي، فإن الوعي يجب أن يكون موجودًا في مكان ما خارج الدماغ. يتكهن بعض علماء الأمور الشبه موتية بأنها "قوة غير محلية" تنتشر في الكون، مثل الكهرومغناطيسية. يتلقى الدماغ هذه القوة، لكنها لا تنشأ منه، بل تشبه الطريقة التي يستقبل بها التلفاز البث.

لكي تكون هذه الحجة صحيحة، يجب أن يكون شيء آخر صحيحًا: يجب أن تحدث تجارب شبه الموت أثناء الموت، بعد توقف الدماغ. لإثبات هذا، يشير علماء الأمور الشبه موتية إلى عدد من الحالات النادرة ولكن المدهشة المعروفة باسم "تجارب الشبه موت الحقيقية"، حيث يبدو أن المرضى يروون تفاصيل من غرفة العمليات التي قد يكونون يعرفونها فقط إذا كان لديهم وعي وقت كانوا فيه ميتين سريريًا، توجد العديد من هذه التقارير، واحدة من أشهرها هي قصة امرأة سافرت بشكل غير متوقع خارج جسدها بحيث كانت قادرة على رؤية حذاء على حافة نافذة في جزء آخر من المستشفى حيث أصيبت بتوقف قلبي؛ وقد عُثر لاحقًا على الحذاء بحسب تقرير ممرضة.

على الأقل، كتب بارنيا وزملاؤه، هذه الظواهر، و كتبت سو بلاكمور، وهي باحثة معروفة في علم الأمور الشبه موتية ولديها تجربة شبه موتية في شبابها في عام 1970: "لا يمكن تفسيره هذه الظواهر من خلال النماذج العصبية الحالية، لسوء الحظ بالنسبة لعلماء الأمور الشبه موتية، لا يثبت أي من التقارير عن الوعي بعد الوفاة مقاومةً صارمة للتحليل العلمي، هناك العديد من الادعاءات من هذا القبيل، ولكن في عقود طويلة من البحوث في التجارب الشبه موتية وخارج الجسم لم أقابل أي دليل مقنع على أن هذا صحيح".

وأشارت بلاكمور إلى أن قضية الحذاء اعتمدت فقط على تقرير الممرضة التي ادعت العثور عليه، وهذا بعيد كل البعد عن معيار الدليل الذي يتطلبه المجتمع العلمي لقبول نتيجة مثل أن الوعي يمكن أن يسافر خارج الجسم ويوجد بعد الوفاة، وفي الحالات الأخرى، ليس هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن التجارب التي ذكرها ناجون من توقف قلبي دموي حدثت عندما توقفت أدمغتهم، بدلاً من ذلك، في الفترة قبل أو بعد "مسطحيهم" المفترضين، وقالت شارلوت مارتيال، عالمة الأعصاب في جامعة لييج لي: "حتى الآن، ليس هناك دليل تجريبي صارم ومقنع بما يكفي على أن الناس يمكنهم مراقبة محيطهم خلال تجربة شبه موت".

علماء الأمور الشبه موتية يميلون إلى الرد بالدعوى بأنه حتى لو كان كل حالات التجارب الشبه موتية الحقيقية تترك مجالًا للشك العلمي، فمن المؤكد أن تراكم العديد من هذه التقارير يجب أن يعني شيئًا، ولكن يمكن أن تتحول هذه الحجة رأسًا على عقب: إذا كانت هناك العديد من الحالات الحقيقية للوعي بعد الوفاة، فلماذا حتى الآن يكون من المستحيل إثبات واحدة منها تجريبيًا؟

القصة

ربما القصة التي يجب كتابتها حول تجارب الشبه موت ليست أنها تثبت أن الوعي مختلف تمامًا عما كنا نعتقده، بدلاً من ذلك، القصة تكمن في أن عملية الموت أغرب بكثير مما كان العلماء يشتبهون. يحق للروحانيين وعلماء الأمور الشبه موتية أن يصروا على أن هناك شيئًا عميقًا وغريبًا يحدث للناس عندما يموتون، لكنهم مخطؤون في الافتراض بأن ذلك يحدث في الحياة الآخرة بدلاً من هذه الحياة. على الأقل، هذا ما يدل عليه ما وجدته جيمو بورجيجين عندما قامت بالتحقيق في حالة المريضة رقم واحد.

وفي لحظات بعدما تم إزالة الأكسجين عن المريضة، حدثت زيادة في النشاط في دماغها المتوفي، المناطق التي كانت صامتة تقريبًا أثناء وجودها على دعم الحياة بدأت فجأة في الاهتزاز بإشارات كهربائية عالية التردد تسمى موجات جاما، وبشكل خاص، أصبحت أجزاء من الدماغ التي يعتبرها العلماء "منطقة حساسة" للوعي حية بشكل ملحوظ، في قسم واحد، بقيت الإشارات قابلة للكشف عنها لأكثر من ست دقائق، في قسم آخر، كانت مرات الإشارات أعلى بين 11 و12 مرة مما كانت عليه قبل أن يتم إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي عن المريضة رقم واحد.

وقالت بورجيجين: "أثناء موت المريضة رقم واحد، كان دماغها يعمل بنوع من القوة الزائدة، لمدة نحو دقيقتين بعد أن تم قطع الأكسجين عنها، كان هناك تزامن مكثف في موجات دماغها، حالة مرتبطة بالعديد من الوظائف المعرفية، بما في ذلك الانتباه المتزايد والذاكرة المحسّنة، تقلص هذا التزامن لمدة حوالي 18 ثانية، ثم تكثف مرة أخرى لأكثر من أربع دقائق، ثم انحسرت لمدة دقيقة، ثم عادت للمرة الثالثة."

في نفس الفترات الزمنية للموت، كانت أجزاء مختلفة من دماغ المريضة فجأة في تواصل وثيق مع بعضها البعض، بدأت أكثر التواصل الشديد فور إيقاف الأكسجين، واستمرت لمدة تقارب أربع دقائق، ثم حدث انفجار آخر في التواصل بعد أكثر من خمس دقائق و 20 ثانية من إزالة دعم الحياة، بشكل خاص، كانت مناطق من دماغها المرتبطة بمعالجة التجارب الوعي، مناطق نشطة عندما نتحرك في العالم اليقظ، وعندما نحلم بأحلام حية، في تواصل مع تلك المرتبطة بتكوين الذاكرة، كذلك كانت هناك أجزاء من الدماغ المرتبطة بالتعاطف، حتى وأثناء انزلاقها بشكل لا رجعة فيه أعمق في الموت، كان يحدث شيء يشبه الحياة بشكل مدهش على مدى عدة دقائق في دماغ المريضة رقم واحد.

هذه اللمعات والومضات التي تشبه الحياة تتناقض مع توقعات معظم الأشخاص العاملين في مجال علم إنعاش الحياة ودراسات الشبه موت، الاعتقاد السائد - الذي أعرب عنه غرايسون، طبيب الطب النفسي والمؤسس المشارك للجمعية الدولية لدراسات الشبه موت في سلسلة نيتفليكس "البقاء على قيد الحياة" - هو أنه بمجرد أن يتوقف الأكسجين عن الوصول إلى الدماغ، ينخفض النشاط العصبي بشكل حاد، على الرغم من أنه تم الإبلاغ عن بعض حالات الموجات الدماغية في دماغ البشر المتوفين في وقت سابق، إلا أنه لم يتم اكتشاف شيء مثل تفصيلات وتعقيد ما حدث في دماغ المريضة رقم واحد من قبل.

تجربة

ونظرًا لمستويات النشاط والتواصل في مناطق معينة من دماغها المتوفية، تعتقد بورجيجين أن من المرجح أن المريضة المتوفية خضعت لتجربة شبه موت عميقة مع العديد من ميزاتها الرئيسية: الإحساس بالخروج من الجسم، ورؤية الضوء، والشعور بالفرح أو السكينة، وإعادة تقييم الأخلاق لحياة الشخص. بالطبع، لم تتعاف المريضة، لذلك لا يمكن لأحد أن يثبت أن الأحداث الاستثنائية في دماغها المتوفي كان لها مقابلات تجريبية، قد زعم غرايسون وأحد كبار الشخصيات الأخرى في دراسات الشبه موت، وهو طبيب القلب الهولندي بيم فان لوميل، أن نشاط دماغ المريضة التي أجريت عليها الاختبارات، لا يلقي أي ضوء على تجارب الشبه موت لأن قلبها لم يتوقف تمامًا، ولكن هذا هو حجة محمومة بالذات: ليس هناك أي دليل تجريبي صارم على أن تجارب الشبه موت تحدث في أشخاص توقفت قلوبهم تمامًا.

على الأقل، يبدو أن نشاط دماغ المريضة رقم واحد - والنشاط في دماغ المريضة الثالثة الذي درستها بورجيجين أيضًا - يغلق الباب أمام الحجة بأن الدماغ يتوقف دائمًا وتقريبًا على الفور عن العمل بطريقة منطقية في لحظات بعد الموت السريري. "الدماغ، على عكس اعتقاد الجميع، يعمل بشكل فعال خلال الاعتقال القلبي"، قالت بورجيجين. قد يكون الموت أكثر حيوية مما كنا نعتقد على الإطلاق. بورجيجين تعتقد أن فهم الدماغ المتوفي هو أحد "كأس القداس" لعلم الأعصاب. "الدماغ قوي جدًا، والقلب قوي جدًا، بحيث يستغرق الأمر سنوات من الإساءة لقتلهما"، لفتت الانتباه. "لماذا بعد ذلك، دون الأكسجين، يمكن لشخص صحي تمامًا أن يموت في غضون 30 دقيقة، بشكل لا رجعة فيه؟" على الرغم من أن معظم الناس قد يأخذون هذه النتيجة كشيء مسلم به، إلا أن بورجيجين تعتقد أنه من الناحية الفيزيائية، فإن ذلك لا يعني كثيرًا.

بورجيجين تأمل أن يساعد فهم علم الأعصاب للموت في عكسه، لديها بالفعل بيانات عن نشاط الدماغ من عدة مرضى متوفين تنتظر تحليلها، ولكن بسبب الصورة النمطية للأمور الشبه موتية المرتبطة بالخوارق، تقول إنه من القليل من وكالات البحث ترغب في منحها التمويل، قائلة: "الوعي هو كلمة ملوثة تقريبا بين الممولين، العلماء القاسيين يعتقدون أن البحث في هذا المجال ينبغي أن يكون ربما لللاهوت، الفلسفة، ولكن ليس في العلم القاسي، يسأل البعض الآخر، ما الفائدة؟ المرضى سيموتون على أي حال، فلماذا دراسة هذه العملية؟ ليس هناك شيء يمكنك فعله حيال ذلك".

أدلة

بالفعل، بدأت الأدلة تظهر على أن حتى الموت الدماغي الكامل قد يكون يومًا ما قابلًا للعكس. في عام 2019، حصد علماء في جامعة ييل أدمغة خنازير تم قطع رؤوسها في مسلخ تجاري قبل أربع ساعات. ثم قاموا بتسمين الأدمغة لمدة ست ساعات باستخدام مزيج خاص من العقاقير والدم الصناعي. لم يظهر الفحص الدماغي للخنازير النشاط الكهربائي الواسع النطاق الذي نرتبطه عادة بالوعي أو الإدراك. ولكن حقيقة وجود أي نشاط يوحي بأن حدود الحياة قد تمتد يومًا ما بكثير إلى عوالم الموت مما يتخيله معظم العلماء حاليًا.

تواصل أفاق أخرى جادة للبحث في تجارب الشبه موت. مارتيال وزملاؤها في جامعة لييج يعملون على العديد من المسائل المتعلقة بتجارب الشبه موت. أحدها هو ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصدمات، أو الأذهان الأكثر إبداعًا، يميلون إلى تجربة مثل هذه التجارب بمعدلات أعلى من السكان العامة. والآخر هو عن علم الأحياء التطوري لتجارب الشبه موت. لماذا، من الناحية التطورية، يجب أن نمتلك مثل هذه التجارب؟ يتوقع مارتيال وزملاؤها أن يكون ذلك شكلاً من أشكال الظاهرة المعروفة باسم الوهم بالموت، حيث يتظاهر المخلوقات في جميع أنحاء المملكة الحيوانية بالموت للهروب من الخطر المميت. اقترح بعض الباحثين الآخرين أن الارتفاع المفاجئ في النشاط الكهربائي في لحظات بعد الإصابة بتوقف القلب هو مجرد نوبة أخيرة لدماغ ميت، أو افترضوا أنها محاولة أخيرة من الدماغ لإعادة تشغيل نفسه، مثل بدء تشغيل محرك السيارة.

في الوقت نفسه، في أجزاء من الثقافة حيث يتم حجز الحماسة ليس لاكتشافات علمية في هذا العالم، ولكن للغفران أو البركة في العالم الآخر، يعمل الروحانيون، جنباً إلى جنب مع مختلف الأغبياء والمحتالين الآخرين، على بيع قصصهم عن الحياة بعد الموت. انسَ إلى النفق المضيء: في أمريكا على وجه الخصوص، تم اكتشاف أن هناك خط أنابيب من باب الموت، من خلال الوسائط المسيحية، إلى قائمة أفضل الكتب في نيويورك تايمز، ومن ثم إلى الكراسي المترفة والساذجة لبرامج الحوار النهارية في البلاد. المحطة الأولى، الجنة؛ المحطة التالية، الدكتور أوز.

ولكن هناك شيئًا يربط بين كثير من هؤلاء الأشخاص - الفيزيائيين، وعلماء الشبه النفسية، والروحانيين - معًا. إنه الأمل بأنه من خلال تجاوز الحدود الحالية للعلم وجسمنا، سنحقق ليس فهمًا أعمق للموت، ولكن تجربة حياة أطول وأكثر عمقًا. هذا، ربما، هو الجاذب الحقيقي لتجربة الشبه الموت: إنه يظهر لنا ما هو ممكن ليس في العالم القادم، ولكن في هذا العالم.

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