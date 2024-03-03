منها الفول والعدس.. أفضل الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول

المصدر: إعداد- وائل زكير

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أكد الأطباء أن إضافة بعض الأطعمة إلى روتينك اليومي تقلل بنسبة كبيرة من مستويات الكوليسترول في الدم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشفوا وجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك الكثير من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في الدم.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الكوليسترول في الأوعية الدموية مما يزيد من خطر الانسداد.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لحالات الطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، والتي تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى الأعضاء، وفقا لصحيفة " إكسبريس".

وكشفت الدكتورة كاثرين باسفورد للصحيفة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة الكوليسترول الدهنية في مجرى الدم.

وأضافت "إذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية مما قد يؤدي بدوره إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت أن النظام الغذائي يلعب دوراً رئيسياً في التحكم في نسبة الكوليسترول وهناك أطعمة معروفة تساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول."

وحددت الدكتورة باسفورد أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول هي:

الفول والبازلاء والعدس

الشوفان والشعير

المكسرات والبذور.

الحليب المدعم والزبادي.

الفول والعدس

تعد الفاصوليا والبازلاء والفول والعدس أيضًا مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في منع دخول الكوليسترول إلى مجرى الدم.

وتابع الدكتور باسفورد: "نظرًا لأنها مصدر جيد للبروتين، فهي أيضًا بديل جيد للحوم الحمراء - التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، المعروفة بأنها تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم".

الشوفان والشعير

وأوضحت الدكتورة باسفورد، إن الأطعمة مثل العصيدة المصنوعة من الشوفان، أو عصائر الشوفان أو الشعير يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

وأوضحت : "هذا لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والتي تشكل مادة هلامية في الأمعاء وتساعد على منع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".



المكسرات والبذور

استبدال بعض الوجبات الخفيفة المفضلة لديك قد يؤدي إلى تغيير في نسبة الكولسترول لديك.

فالوجبات الخفيفة مثل الكعك والبسكويت تميل إلى أن تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة المرتبطة برفع مستويات الكوليسترول.

حاول استبدالها بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم. مثل المكسرات والبذور."

الحليب والزبادي

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، ويتم إضافتها إلى العديد من منتجات الحليب والزبادي المدعمة.

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