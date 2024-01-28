الخس.. كنز من الفوائد لمرضى السكري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر الخس من الخضروات التي لها فوائد لاتحصى خاصة لمرضى السكري حيث ينظم مستوى السكر في الدم ويمنع ارتفاعه، كما يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

ووفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو" فإن عدداً من الدراسات الطبية تشير إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس بحسب سكاي نيوز:

-تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

-الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

-الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

-يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

-تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز