ما هي أخطر الأشياء على صحة ركاب الطائرات؟

المصدر: البيان

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وصفت مضيفة طيران سابقة شاركت رأيها في منتدى Quora، تعدّ السماعات الموجودة على متن الطائرة من أخطر الأشياء على الركاب، حيث يستخدمها عشرات الأشخاص يوميا، بحسب مضيفة طيران سابقة شاركت رأيها في منتدى Quora.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مضيفة الطيران قولها: يمكن أن تحتوي سماعات الرأس الموجودة على متن الطائرة على الكثير من الجراثيم والأوساخ، حيث يستخدمها عشرات الأشخاص يوميا، وأشارت إلى أنه يتم استبدال البطانات الناعمة فقط إذا كانت ممزقة.

وأوضحت أنه أثناء انتشار فيروس كورونا، أصبحت هذه المشكلة أكثر حدة.

وأوصت مضيفة الطيران الركاب بإحضار سماعاتهم الخاصة بهم على متن الطائرة، حتى وإن كانت من أرخص التقنيات ستكون أكثر أمانا ونظافة من تلك الموجودة على متن الطائرة.

ولفتت المضيفة الانتباه إلى الوسائد والبطانيات الموجودة على متن الطائرة، وذكرت أنه بمجرد هبوط الطائرة، يجمع الطاقم البطانيات ويطويها فقط للرحلة التالية.

وخلصت إلى القول: "إنهم على الأقل كرماء بما يكفي لتغيير أغطية الوسائد".

وغضب أحد ركاب شركة "Ryanair"، في وقت سابق من شهر أكتوبر، بسبب الأوساخ الموجودة على متن الطائرة.

واستاء الرجل من بقايا الطعام والأغلفة تحت الكراسي، في الوقت نفسه، أشار إلى أنه وبحسب مضيفات الطيران يتم تنظيف الطائرة بعد كل رحلة.

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