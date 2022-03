الفلفل الحلو.. منجم فوائد صحية لا تتركه أبداً

المصدر: البيان

يتناول البعض الفلفل الحلو دون أن يعرفوا أنه يحتوي على منجم فوائد صحية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والتي لها دور كبير في تحسين صحة جسم الإنسان.

وأول فوائد الفلفل أنه يعزز مناعة الجسم ويبطئ عملية الشيخوخة، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

ويحتوي الفلفل الحلو الأخضر على مادة الكلوروفيل المضادة للأكسدة والمعززة للمناعة. كما أنها تمنع انسداد الأوعية الدموية، وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، علاوة على ذلك لها خصائص مطهرة.

الكلوروفيل، مادة مغذية موجودة أيضا في السبانخ والأعشاب البحرية وغيرها.

ويحتوي الفلفل الحلو على مادة البيرازين العضوية، التي تساعد على تخفيض كثافة الدم، ما يساعد على منع تجلطه والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ.

والبيرازين موجود أيضا في البذور الغنية بالبوتاسيوم أيضا.

وبالإضافة إلى هذا يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين C تعادل الموجودة في الليمون. ولكن فيتامين C الموجود في الفلفل الحلو لا يفقد خصائصه في حالة المعالجة الحرارية بفضل حمايته من جانب فيتامين Р. وكما هو معروف يساعد فيتامين C على تحسين حالة الجلد ومنع حروق الشمس وإنتاج الكولاجين.

ويجب ألا ننسى، أن الفلفل الحلو، يحتوي على بيتا-كاروتين المضاد للأكسدة ويدمر أشكال الأكسجين الحرة، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة. وعلاوة على ذلك يتحول البيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين А، الذي يساعد على تحسين جودة الرؤية، وحالة الجلد والأغشية المخاطية، ويمنع التسرطن.

والفلفل الحلو غني بفيتامين Е الذي يعرف بفيتامين الجمال، وله خصائص مضادة للأكسدة وقابل للذوبان في الدهون.

