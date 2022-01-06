ماذا يحدث لصحتك عند تناول القرنفل؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

القرنفل هو بهار هندي شهير يستخدم في المطبخ، وبصرف النظر عن إضافة نكهة غنية ورائحة للأطباق، فإنه معروف أيضًا بفوائده الصحية الرائعة.

علاوة على ذلك يستخدمه الرجال بانتظام لزيادة قوة هرمون الذكورة وتعزيز حركة الحيوانات المنوية، وذلك نقلاً عن موقعي "medicalnewstoday" و"healthcare".

-تحسين القدرة الجنسية

القرنفل هو من التوابل الدافئة والحلوة التي تزيد من تدفق الدم وزيادة درجة حرارة الجسم، وبذلك يزيد من الطاقة والتحفيز العصبي عن طريق تخفيف التوتر والقلق، وتحسين القدرة الجنسية عند الرجل، وخاصة عند استخدام الزيت العطري المستخرج منه فهو يحارب العجز الجنسي.

- يقضي على رائحة النفس الكريهة

لا أحد يحب النفس الكريهة، إنه أمر غير سار ومحرج، مجرد مضغ قطعة من القرنفل الجاف في فمك سوف ينعش أنفاسك على الفور.

فهو يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم فعالة ضد البلاك والتهاب اللثة، ووجدت الأبحاث أن غسول الفم الذي يحتوي عليه يقلل من البكتيريا الضارة ويحسن صحة اللثة.

ــ صحة الجهاز التنفسي

يعمل القرنفل كطارد للبلغم ويخفف منه في الحلق حتى تتمكن من السعال.

وزيت القرنفل فعال بشكل خاص في علاج التهاب الشعب الهوائية والربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى، ويهدئ الحلق ويخفف الألم ويمنع الالتهاب.

ــ منع السمنة

يحفز القرنفل عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، وذلك بفضل خصائصه المضادة للكوليسترول والدهون في تقليل مستوى الكوليسترول والجلوكوز في البلازما.

ـ يقي من مرض السرطان

يلعب المكون العطري يوجينول والفلافونويد كوماتاكينين الموجود في القرنفل دورًا في الوقاية من السرطان.

وقد ثبت أن هذه المكونات النشطة تمنع تكاثر الخلايا المسببة للسرطان عن طريق التسبب في موت الخلايا.

ــ يقي من مرض السكري

يقدم القرنفل أيضًا فوائد صحية للجهاز الهضمي، فهو لا يحافظ على مستويات السكر في الدم فحسب، بل يعزز إنتاج الأنسولين، ويزيد من السيطرة على مرض السكري.

ــ يخلصك من التدخين

هل تواجه صعوبة في محاولة الإقلاع عن السجائر؟ امضغ فصوصًا كلما شعرت بالرغبة في ذلك، سوف يشتت الدماغ ويقلل من رغبتك في تدخين السجائر.

ــ تحسين وظائف الكبد

يعزز القرنفل أيضًا وظائف الكبد بشكل أفضل، أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود فيه يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، ويحسن أيضًا من الوظائف العامة.

ــ تقليل الالتهاب

يحتوي القرنفل على مركبات متعددة مرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات، الأوجينول هو أهم هذه المركبات، لقد ثبت أنه يقلل من الاستجابة الالتهابية في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل ويساعد في التحكم في هذه الأعراض.

ــ تقليل عدد الجذور الحرة

الأوجينول هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية، فهو مليء بمضادات الأكسدة، وتساعد هذه المركبات جسمك على محاربة الجذور الحرة التي تتلف خلاياك ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، عن طريق إزالة الجذور الحرة من نظامك، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

ــ تقليل قرح المعدة

يمكن أن يساعد القرنفل في حماية معدتك من القرحة، وتحدث معظم القرح بسبب ترقق طبقات المخاط التي تحمي بطانة المعدة، وتظهر الدراسات الأولية أنه يمكن أن يثخن هذا المخاط، ويقلل من خطر الإصابة بها ويساعد القرحة الموجودة على التئامها.

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