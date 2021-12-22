حيلة مذهلة في 30 ثانية .. تقضي على الرغبة في تناول الطعام غير الصحي

المصدر: وكالات

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فسر العلماء الانجذاب إلى الطعام غير الصحي بأنه يرجع إلى حركة تشغل أجزاء أكثر من الدماغ، حيث وجدت الدراسات أن النقر على الجبهة هو الأكثر فعالية على الإطلاق.

كما أوضحوا أن هذه التقنية يمكن أن تغير بشدة شغفك في تناول الطعام غير الصحي لمدة 30 ثانية.



ووفقا لما ذكره موقع" Times of India " يمكن محاربة هذه الرغبة في تناول الطعام غير الصحي خلال 30 ثانية فقط من خلال حيلة بسيطة وسهلة التنفيذ.

وتعتمد حيلة مقاومة الرغبة في تناول الطعام غير الصحي على استخدام أجزاء من جسمك، مثل وضع جبهتك أو أصابع قدمك على الأرض، أو التحديق في الحائط أو تخيل شم أو تناول أطعمة معينة.

ويمكن لهذه التقنية أن تغير بشدة شغفك في تناول الطعام غير الصحي لمدة 30 ثانية، لأنها تنطوي على حركة تشغل أجزاء أكثر من الدماغ ووجدت الدراسات أن النقر على الجبهة هو الأكثر فعالية على الإطلاق لمقاومة هذه الرغبة في التهام الطعام غير الصحي.

ويمكن تعديل طريقة تفكيرك بدلاً من الانخراط في الأنشطة البدنية التي تشغل عقلك، فإذا كنت تفكر ببساطة في العواقب التي سيحدثها الاستسلام لرغباتك الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية فبالتالي ستشتت انتباهك وتبتعد عن القيام بها.

وعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في تناول شيء حلو وتذكرت أنه يترتب عليه ارتفاع مستويات السكر في الدم والسعرات الحرارية ستساعد تلك الحيلة في صد الرغبة الشديدة لتناولها بشكل جيد.



وعلى الرغم من أن النتائج المذكورة تستند إلى دراسة حديثة، فإنه لا تزال هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت هذه الاختبارات ستنجح في الحياة الواقعية للأفراد أم لا.

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