أفضل غذاء يمنع ظهور الشعر الأبيض

المصدر: وكالات

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مازال العلماء والأطباء والباحثين يجرون الدراسات والفحوصات لاكتشاف السبب الرئيسي الجذري للشيب وللكشف عن الآليات البيولوجية التي تقوم عليها عملية الشيب، حيث ارتبط ظهور الشعر الرمادي تاريخياً بالشيخوخة، وهناك أدلة متزايدة على أن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤخر العملية إن لم يعكسها بشكل كامل.

ومن المعروف أن الشيب هو النتيجة النهائية لنقص الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر لونه، ومع ذلك، لا يزال سبب ذلك غامضًا إلى حد ما، لكن ظهرت بعض الأدلة تشير إلى أن العملية يمكن أن تتأخر، وفي بعض الحالات يمكن عكسها، بالأضافة أنه قد يؤدي دمج بذرة واحدة في نظامك الغذائي إلى حل السبب الجذري للشيب حسب ما اكتشف الباحثون .

كما ترتبط عملية الشيب بالإجهاد، من بين مجموعة من العوامل البيولوجية الأخرى، غير الشيخوخة، كما يجادل بعض العلماء بأن احتمالات عكس الشعر الرمادي تكون أكبر عندما يتم اتخاذ الإجراء بسرعة بعد ظهور العلامات الأولى لفقدان اللون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

بذور السمسم



ووفقاً لخبيرة التغذية ناتالي كوموفا التي تعتبر بذور السمسم الأسود من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة، كما أشارت بعض الدراسات بأن بذور السمسم تعتبر كمضاد للشيب، لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية.

وأوضحت كوموفا أن بذور السمسم تحتوي على أعلى نسبة من الزيت مع نكهة غنية بالبندق، وتأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي، ولديها جميعًا تركيبة غذائية متشابهة.

ثم قامت كوموفا بشرح أن المجموعة السوداء من بذور السمسم هي الأكثر فائدة لاستعادة لون الشعر، لأنها تحتوي على كميات عالية بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة، من بين العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، فهي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم.

بإلاضافة أنها تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود في مواجهة أو تحييد آثار الجذور الحرة التي تعزز تلف الخلايا وتسبب علامات الشيخوخة، وتتمتع بذور السمسم الأسود بالعديد من الفوائد الغذائية للجسم، وتشتهر هذه البذور بكفاءتها في تعزيز نمو الشعر واستعادة لونه.

وأضافت كوموفا أيضًا الي إن مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تغذي الشعر وتحفز نمو الشعر وتغذي فروة الرأس لأنها تزيد من تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس، ومن خلال القيام بذلك، تحل بذور السمسم الأسود مسار جذر الشعر الرمادي، مما يمنح شعرك لونًا جديدًا، كما أنها تعزز نشاط الخلايا الصباغية .

وبحسب الدراسات فهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر لونه، وعكس الشعر الرمادي، كما وتحتوي بذور السمسم على عدد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تدعم استخدامها للأعراض الأخرى المرتبطة بالعمر، بما في ذلك فقدان السمع وضعف الذاكرة وضعف البصر، وتشير الأبحاث إلى أن بذور السمسم يمكن أن تساعد النساء بعد انقطاع الطمث في تنظيم الهرمونات.

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