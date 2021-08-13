معدن الزنك .. فوائد مذهلة لجسم الإنسان

المصدر: البيان

يعتبر معدن الزنك كنزاً يحمل فوائد مذهلة للإنسان فهو مهم للرضع ولكبار السن ولنمو الخلايا وشفاء الأنسجة التالفة ويمنع فقدان البصر وغيرها.

ونشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا سلط فيه الضوء على الفوائد المذهلة التي يتمتع بها معدن الزنك لجسم الانسان بينها تقوية جهاز المناعة وتجنب الاكتئاب وغيرها؛ حيث يوصي الكثير من المعاهد الطبية بتناول متوسط يومي يتراوح بين 9 و10 ميليغرامات من الزنك للبالغين.

وحسب الموقع، فالزنك "معدن شحيح ما يعني أننا نحتاج فقط إلى كمية صغيرة منه لكنه ضروري، ولكي يقوم ما يقارب من 100 إنزيم بما يحتاج إليه، هناك حاجة إلى الزنك"، كما قال سكوت كايزر دكتوراه في الطب طبيب طب الأسرة وطبيب الشيخوخة بمركز "بروفيدنس سانت جون" الصحي وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي هذا الاطار، فإن فوائد الزنك الصحية كثيرة جداً للجسم ومهمة ومن أبرزها كما يحدد التقرير؛ المساعدة على النمو والتطور؛ فحسب كايزر "الزنك ضروري لتكوين الحمض النووي ونمو الخلايا وبناء البروتينات وشفاء الأنسجة التالفة ودعم وظيفة الجهاز المناعي الصحي". كما أنه مهم للرضع والأطفال والمراهقين لأنه يدعم النمو والتطور الصحي.

ومن فوائد الزنك الصحية الأخرى انه يمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر كما يساعد بمنع فقدان البصر المرتبط بمرض الضمور البقعي، وكذلك يبطئ تقدم الحالة إذا وجدت.

وفي هذا الجانب افادت دراسة أجراها المعهد الوطني للعيون، بأن المكملات اليومية التي تحتوي على 80 مليغراما من الزنك جنبا إلى جنب مع النحاس ومضادات الأكسدة قللت من فرص المرضى في تطوير الضمور البقعي المرتبط بالعمر بنسبة 25% مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وتحسين المزاج هو أيضا من الفوائد الصحية لتناول الزنك، وقد ربط الباحثون نقصه بحالات الصحة العقلية كالاكتئاب؛ لذلك يتم تضمين مكملات الزنك في بعض الأحيان بعلاج الاكتئاب. كما ان الخبراء يعتقدون أن وجود الزنك في الدماغ يتفاعل مع المستقبلات الرئيسية التي تساعد بدفع إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية التي تسمى بـ"السعيدة" للدور الذي تلعبه في تحسين المزاج.

ومن فوائد الزنك أيضا انه يقلل من شدة أعراض نزلات البرد بشكل ملحوظ. كما انه مقو للذاكرة والاننتباه، حيث يلعب دورا مهيمنا بصحة الجهاز العصبي وتجديد خلايا الدماغ، ما قد يساعد في تفسير سبب ارتباط نقصه بمرض ألزهايمر.

وبين المعهد الوطني للصحة أن المقدار الموصى بتناوله للبالغين هو 8 مليغرامات للنساء و11 مليغراما للرجال. فيما تشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الزنك المحار واللحوم الحمراء وسرطان البحر وحبوب الإفطار المدعمة وبذور الشيا الجافة وغيرها.

ووفق كايزر، فان النباتيين هم الأكثر عرضة لنقص الزنك كون المصادر الغنية به هي اللحوم والمنتجات الحيوانية، علاوة على ذلك "هناك مكونات في النباتات تجعل الزنك غير متوفر بيولوجيا ما يعني أن أجسامنا لا تستطيع امتصاصه واستخدامه كثيرا، لذلك يحتاج النباتيون غالبا إلى الحصول على ضعف الكمية الموصى بها يوميا".

يتوفر الزنك في الكثير من المصادر الغذائية،من أهمّها:

1- اللحوم: وتُعدّ اللحوم الحمراء على وجه الخصوص من أفضل مصادر الزنك؛ حيث إنّ 100 غرامٍ من اللحم البقريّ المفروم يحتوي على 4.8 ملغرام من الزنك، ولكن يجدر التنبيه إلى أنّه يُنصح بعدم تناول كميات كبيرة من الدهون المصنّعة، وذلك لأنّ تناولها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- المحاريات: وتحتوي 6 قطعٍ من المحار على 32 ملغرام من الزنك، أمّا الجمبري وبلح البحر فإنّ 100 غرامٍ منها تحتوي على ما نسبته 14% من الاحتياجات اليومية من الزنك.

3- البقوليات: حيث إنّ 100 غرامٍ من العدس المطبوخ يوفر ما نسبته 12% من الاحتياجات اليومية من الزنك، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ البقوليات تحتوي على مركبات تُسمّى الفايتات، والتي تقلل من امتصاص الزنك والمعادن الأخرى، ولكنّ تسخين هذه البقوليات، أو نقعها، أو تخميرها يمكن أن يزيد من التوافر الحيوي للزنك.

4- البذو.. بذور السمسم واليقطين تُعدّ غنيةً بالزنك أيضاً.

5- المكسرات: حيث يحتوي 28 غراماً من الكاجو على 14% من احتياجات الزنك اليومية للرجال. منتجات الألبان: حيث إنّ 100 غرامٍ من جبن الشيدر يحتوي على ما يقارب 28% من احتياجات الزنك اليومية للرجال، أمّا الكوب الواحد من الحليب كامل الدسم فإنّه يزوّد الجسم بما نسبته 9% من الاحتياجات اليومية لهذا المعدن.

6- البيض: فالبيضة الواحدة كبيرة الحجم تحتوي على ما يقارب 5% من احتياج الزنك اليوميّ للرجال.

7- بعض أنواع الخضروات: فحبة البطاطا الكبيرة تزود الجسم بما يقارب 9% من احتياجات الزنك اليومية للرجال، كما أنّ الفاصولياء الخضراء، والكرنب تُعدّ غنية بالزنك أيضاً.

8- الشوكولاتة الداكنة: حيث إنّ 100 غرامٍ منها تزوّد الجسم بنسبة تتراوح بين 70-85% من احتياجات الرجال اليومية للزنك، ولكن يجدر التنبيه إلى أنّه يجب عدم اعتماد الشوكولاتة كمصدرٍ رئيسٍ للزنك.

9- السلطعون والكركند: حيث يحتوي 85 غراماً من كابوريا الملك على 6.5 ملغرام من الزنك، أمّا الكركند فإنّه يحتوي على 3.4 ملغرام من هذا المعدن، كما أنّ بعض أنواع الأسماك، كالسلمون، والسردين، وغيرها تحتوي على الزنك أيضاً، ولكن بكمياتٍ أقل.

10- الحبوب الكاملة: ومن هذه الحبوب، القمح، والأرز، والكينوا، والشوفان، إلّا أنّها تحتوي على الفيتات كالبقوليات، ممّا يقلل من امتصاص الزنك الموجود فيها.

جدير بالذكر أن جرعة زائدة من تناول الزنك تترواح أعراضها بين الشعور بالغثيان والقيء والصداع والإسهال. وان الافضل هو تناول الزنك من مكوناته الطبيعية بدلا من المكملات الغذائية.

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