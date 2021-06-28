هل تشعر بالسقوط أثناء النوم؟ تعرف على سببه

المصدر: وكالات

السقوط أثناء النوم ليس مجرد حلم عادي يتكرر لديك لكنه قد يكون بسبب ظاهرة تسمى تشنج العضلات وتحدث هذه في المرحلة الأولى من النوم وتسمى هذه الظاهرة "Hypanagogic Jerk" وهي ظاهرة شائعة تصيب كثيراً من الناس حول العالم، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ويمكن أن يحدث الشعور بالسقوط أو الطفو أثناء النوم لدى الأشخاص الأصحاء على الرغم من أن أحاسيس الحركة هذه يمكن أن تحدث لعدة أسباب، إلا أن أخصائية اضطرابات النوم بكلايفند كلينيك دكتورة رينا ميهرا تشرح بعض الأسباب المحتملة والمحفزات الشائعة لهذا الأمر.

هذه الظاهرة لحركة العضلات اللاإرادية أثناء النوم تسمى رمع النوم (وتسمى أيضًا الرمع العضلي التنفسي) وتحدث أثناء انتقالات النوم أثناء التحول من مرحلة نوم إلى أخرى.

وتسمى الحركات العضلية المحددة التي تحدث نتيجة لذلك الهزات التنفسية ومن المرجح أن تحدث عندما تبدأ في النوم لأول مرة، وقد تحدث بسبب وجود ضوء أو صوت خارجي حولك بعد النوم.

وإحدى النظريات هي أن هذه المرحلة من النوم خفيفة بما يكفي بحيث قد يفسر دماغك أنها يقظة- ولكنها تدرك أيضًا أن عضلاتك لا تتحرك وهذا يقود دماغك إلى إرسال رسالة إلى عضلاتك كتحقق من نوع ما، لإيقاظها أو إبقائها نشطة أو تفاعلية كوسيلة للحماية.

ويتم إطلاق الناقلات العصبية وتحمل الرسالة من الخلايا العصبية، متصلاً بخلايا بروتين العضلات يشير هذا المرفق إلى الخلايا المستقبلة للعمل بطريقة معينة - خاصة في هذه الحالة، لتحريك عضلاتك.

عندما تكون مرهقًا، قد يستمر عقلك في العمل، ومن المحتمل أنك لن تكون قادرًا على الحصول على ما تحتاجه من النوم ليلًا ويمكن أن يؤثر ذلك على دورة نومك ويزيد من احتمالية تعطل نومك افعل ما بوسعك لمحاولة تقليل مستوى التوتر لديك بالإضافة إلى ذلك، تأكد من ممارسة عادات النوم الجيدة قبل النوم.

يمكن للمنشطات أن تمنعك من تحقيق أو إكمال بعض مراحل دورة نومك بالكامل، مما يتسبب في بقائك في مراحل أخف من النوم وربما تؤدي إلى اهتزازات أو مشاعر بالحركة أثناء النوم أو مظلات أخرى أو اضطرابات النوم والانسحاب منها يمكن أن يسبب ردود فعل عضلية.

من المعروف أن تناول الكثير من الكافيين يسبب ارتعاش العضلات ويمكن أن يؤثر أيضًا على دورات نومك بشكل عام، مما يبقيك مستيقظًا ويمنعك من الحصول على نوم جيد في الليل هذا قد يساهم في الأرق. أو إذا كنت قادرًا على النوم، فقد يبقيك في مراحل نوم أخف ويحفز حركات عضلية لا إرادية.

عندما لا تحصل على النوم، فأنت بحاجة إلى أن تتأثر دورة نومك بالكامل، مما قد يزيد من احتمالية تعرضك لتشنج العضلات أثناء النوم.

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