الفطر بألوانه الأبيض والأسود والأصفر يضرب الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر اليوم في الهند مرض الفطر الأصفر، حيث جرى اكتشاف أول مصاب في مدينة غازي أباد، ويبلغ عمره 45 عاما، حيث كان يتعافى من فيروس كورونا، لكن ظهرت عليه أعراض مرضي الفطر الأسود والفطر الأبيض، ومع فحص حالته، ظهرت عليه كذلك أعراض مرض الفطر الأصفر.

وتبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخل جسم الإنسان وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتترك المريض بلا طاقة مما يؤدي إلى الخمول الحاد والتعب والإرهاق.

وبحسب موقع " تايمز أوف انديا" الهندية في نسخته الإنجليزية، تم تحديد إحدى أولى حالات الإصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد ، في حين لم يتم إخطار خبراء الصحة أو السلطات الحكومية بالمرض حتى الآن .

ويشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

وعلى عكس النوعين الآخرين من العدوى يبدأ الفطر الأصفر داخليًا، ويسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد لذلك، بينما لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية، سوء النظافة ، أو الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام)، أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين وفق قناة العربية.

ولا يزال المرضى الذين يعانون من الأمراض المصاحبة أو يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة معرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى.

ويمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضًا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءًا هو أنه يبدأ في الانتشار في الجسم داخليًا ، ويسبب أعراضًا مختلفة جدًا في البداية.

وتبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخليًا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتترك المريض بلا طاقة هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق.

ويمكن أن يؤدي انتشار العدوى الفطرية أيضًا إلى اضطراب عملية الهضم كما يمكن للمرضى الإبلاغ عن أعراض مثل فقدان الشهية وعادات الأكل السيئة فجأ.

وقد تكون التغييرات الأيضية أيضًا من الأعراض التي يجب الانتباه إليها الآن حيث يقول الخبراء إن فقدان الوزن غير المعتاد يمكن أن يكون علامة على أن الشخص يحتاج إلى فحص طبي، خاصة إذا كان يُظهر أيضًا أعراضًا مشابهة للعدوى الفطرية الأخرى في الدورة الدموية في الوقت الحالي.

ويقول الخبراء إن الحالات الخطيرة من الفطريات الصفراء يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة المريض بالعيون الحمراء.

وعلاج الفطر الأصفر يكون عن طريق حقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء مضاد للفطريات، وهى العلاج الوحيد المعروف لمكافحة العدوى.

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