ما هي مخاطر تناول الآيس كريم في الطقس الحار؟

المصدر: وكالات

الآيس كريم الآيس كريم هو نوع من أنواع المثلجات، والمثلّجات من الأشياء المحببة خاصّة في فصل الصيف، وهو عبارة عن حلوى مجمّدة معدّة من الحليب، أو الماء، والسكر وتضاف إليه الفاكهة لإعطائه النكهة المطلوبة، وفي بعض الأحيان قد يصنع الآيس كريم من هريس الفاكهة المجمدة أو من عصير الفاكهة، وتحتوي المثلجات والآيس كريم على المواد الغذائية التالية: دهون أساسية، وبروتين، وسعرات حرارية، وكربوهيدرات.

أهم فوائد تناول الايس كريم؟

يعتبر الآيس كريم مصدراً غنياً بالفيتامينات كفيتامينات A, B-6, B-12, C, D , E ويحتوى أيضا على فيتامين k الذي يمنع تجلط الدم، كما يمد الجسم بالطاقة حيث إن لديه قيمة غذائية عالية ويحتوي على كربوهيدرات ودهون وبروتينات وكلها ضرورية للطاقة ويساعد على اكتساب الوزن لأنها تحتوي علي نسبة سكريات والمضاف عليه الشيكولاتة، وبعض الصوصات فتزيد الوزن، وأيضا هو مصدر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفسفور الضرورية لبناء العظام و الحماية من أمراضه، وقد وجد الباحثون أن الكالسيوم يقلل من احتمالية تكون حصوات الكلى، ويساعد في التقليل من تقلبات المزاج وأعراض ما قبل الطمث للسيدات.

هذا بالإضافة إلى أنه ينشط المخ حيث إنه يحفز هرمون السعادة الذي يقلل من مستوى التوتر في الجسم وهو مصنوع من اللبن الذي يحتوي على التريبتوفان، الذي يعتبر مهدئا طبيعيا، ويساعد على إرخاء الجهاز العصبي وتخفيف أعراض الأرق، كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فالكالسيوم يقلل من فرص حدوث سرطان القولون.

أضرار الآيس كريم

صداع الآيس كريم بعد تناوله مباشرة، حيث إن تناول هذه المرطّبات يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم والإصابة بارتعاشات مؤقتة، حيث قام عدد من أخصائيي الأعصاب في مستشفى جامعة تيمبل الأمريكية بدراسة ما يعرف بصداع الآيس كريم، وتبيّن لهم أنّ هذا الصداع يظهر بعد حوالي 25 إلى 60 ثانية من ابتلاع أوّل لقمة منه، وسببه انخفاض درجة حرارة الجلد في الجبهة بحوالي درجتين، وبعدها يبدأ الألم في هذه المنطقة ويستمرّ إلى بعض الوقت، وبعدها يختفي.

التهاب اللوزتين: لتخطّي هذا الضرر والتقليل من حدوثه ينصح بتناول هذه المثلجات بعد دقائق من إخراجها من الثلاجة، وإذابتها قليلاً قبل تناولها وخصوصاً للأطفال.

الحساسية من المكوّنات: يعاني البعض من حساسية من اللاكتوز الموجود في الحليب، لذا يجب عليهم تناول المثلجات التي تعتمد في صناعتها على عصائر الفواكه الطبيعيّة ولا يدخل في صنعها الحليب، وهذه يمكن صناعتها بالمنزل أو طلبها بشكل خاص.

زيادة الوزن: لما تحتويه المثلجات من دهون وسكريات كما ذكرنا سابقاً، وأيضاً بعض أنواع المثلجات والآيس كريم يضاف إليها شكولاتة وصلصات فواكه مركّزة، وتناول هذه المثلجات يؤدي الى زيادة الوزن.

نصائح صحية

عدم الإفراط في تناول المثلجات والآيس كريم، أي ألا تزيد عن مرتين أسبوعياً، وألا تزيد عن مقدار 150غراما في المرة.

عدم تناول المثلجات قبل الوجبات، حيث يمكن تناولها كبديل عن العشاء أو كوجبة خفيفة.

ينصح الذين يعانون من أمراض السكري ومتبعي الحمية، تناول المثلجات الدايت حيث إنّها تحتوي على كمّيات أقلّ من السكر والدهون.

استخدام عصائر وهريس الفاكهة أو البوظة العربيّة، التي تتكوّن من الحليب والعصائر الطبيعيّة والفواكه المجفّفة، كبديل عن المثلجات التي تحتوي على مواد حافظة.

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