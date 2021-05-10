ماذا يحدث في جسمك عند تناول منقوع الزبيب على إفطار رمضان؟

المصدر: وكالات

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة التي تستخدم في كثير من الوصفات التي تحتوي على مذاق خاص وبعض الفوائد والعناصر الصحية الذي يحتاج لها الجسم خاصة في شهر رمضان، لكن ماذا يحدث في جسدك عند تناول منقوع الزبيب على وجبة الإفطار؟

واحدة من الفوائد الصحية التي تحدث للجسم عند تناول منقوع الزبيب، تحسين عملية الهضم من خلال دعم الجهاز الهضمي، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وبالتالي تمنع الإصابة بالإمساك وحدوث الغازات والانتفاخ.

كشفت بعض الدراسات الحديثة، أن عصير الزبيب من ضمن المشروبات التي تقلل خطر الإصابة بارتجاع المريء، نتيجة حفاظه على حموضة المعدة لذلك لا يسبب مشكلات في عملية الهضم.

يحمي من أمراض القلب

تعتبر أمراض القلب من أكثر المشكلات الصحية الذي يعاني منها البعض، إذ يساهم الزبيب في منع الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في عملية تنشيط الدورة الدموية بالتالي يساعد على تدفق الدماء في الجسم بسهولة.

من ضمن الفوائد الصحية التي ستحدث لجسدك عند تناول منقوع الزبيب، تقليل نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم، بالتالي ينص بتناوله بشكل يومي للحصول على فوائده.

أثبتت النتائج أن الزبيب من ضمن الفواكه المجففة التي تعمل على خفض مستوى ضغط الدم، نتيجة تقليل نسبة الصوديوم في الجسم الذي يعتبر من ضمن الأسباب التي تؤثر على ارتفاع الضغط نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الأملاح الضارة لمريض الضغط.

تعزيز كفاءة الجهاز المناعي

في ظل انتشار فيروس كورونا، يبحث البعض عن الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، لذلك ينصح بتناول مشروب الزبيب الذي عمل على تقوية الجهاز المناعي.

يحتوي الزبيب على مادة البوليفينول التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، الذي يعمل على مكافحة البكتيريا والفيروسات التي تصيب الجهاز المناعي.

علاج فقر الدم

أو ما تعرف بالأنيميا، الذي يعاني منها الكثيرون وتسبب بعض المخاطر الصحية على الفرد، يمكنك الاعتماد على تناول الزبيب للتخلص من فقر الدم، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الحديد المفيد لصحة الجسم.

يعمل عنصر الحديد على إنتاج الهيموجلوبين الدم المسئول على إرسال الأكسجين لجميع أطراف الجسم بالتالي يمنع الإصابة بالأنيميا.

يحمي من السرطان

من ضمن الفوائد الصحية المدهشة التي تحدث للجسم عند تناول الزبيب، الوقاية من السرطان نتيجة احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية في الجسم، بالتالي تقلل من التهابات الجسد التي تتحول فيما بعض للسرطان.

إنقاص الوزن

في حالة رغبتك في إنقاص الوزن الزائد، عليك بتناول الزبيب في نظامك الغذائي، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الألياف والسكريات الطبيعية، التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، في نفس الوقت يجعلك تشعر بالشبع وعدم الرغبة في تناول الكثير من الطعام.

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