التغذية المتكاملة تخفّف التعب عن الحامل الصائم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تعاني المرأة الحامل على مدار فترة الحمل من التعب والإرهاق بسبب التغيرات التي تطرأ على جسدها خلال هذه المدة، وخلال شهر رمضان كثير من السيدات يعانين من مزيد من الإحساس بالإرهاق والتعب الشديد بسبب امتناعها عن شرب السوائل وعدم تناول وجبات على مدار اليوم لتغذيتها هي والجنين.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة أنه من الطبيعي أن تمر كل سيدة حامل بالإرهاق والتعب خلال فترة حملها، لافتاً إلى أن هذا التعب يختلف من جسم لآخر وحسب قدرة كل سيدة على تحمله.

وبينت إن على المرأة الحامل أن تقوم ببعض الأمور التي يمكن أن تجنبها الإرهاق خلال الصيام، وذلك من خلال توزيع أعمالها المنزلية على فترات متباعدة من اليوم، بحيث لا ترهق نفسها بشكل متواصل«.

وأضافت»مطلوب من السيدة الحامل أن تتغذى بشكل جيد بحيث يكون لديها مخزون من الطاقة يكفيها لكل المجهود الذي ستقوم به خلال فترة النهار التي تصوم فيها«، مؤكداً أن هذا المخزون يجب أن يكفيها ويكفي الجنين».

وبينت أن الجنين يستهلك من الأم الأكسجين والغذاء والأملاح المعدنية الأمر الذي يؤدي لنقصها من جسمها وبالتالي إحساسها الدائم بالإرهاق، منوهاً إلى أنه بتعويض كل ما سبق يمكن أن تخفف المرأة من أعراض التعب التي تشعر بها.

وأكدت على ضرورة أن تتغذى المرأة بشكل متكامل من حيث النوعية والكمية، حيث تتناول الأطعمة التي تمدها بالطاقة خلال وجبتي الفطور والسحور، بالإضافة إلى إمكانية تناولها للمقويات كالحديد وبعض الفيتامينات التكميلية التي تستفيد منها المرأة والجنين على حد سواء وتبعد عنهم التأثر بشكل سلبي من موضوع الصيام.

خضار

ولفتت إلى أنه بدلاً من تناول الفيتامينات يمكن للحامل أن تستعيض عنها بتناول الخضار والفاكهة بكافة أصنافها والتي يمكن أن تمد الحامل بعناصر غذائية متنوعة وطاقة ونشاط تُعينها على صيام النهار بطوله.

واستدركت «أما في حال أن تكون المرأة مصابة ببعض الأمراض العضوية المرافقة للحمل مثل قصور الغدة الدرقية والكبد والكلى وأحياناً الضغط والسكري فيجب أن تتخذ احتياطاتها لئلا يؤثر الصيام عليها وذلك باتباع إرشادات الطبيب الذي تتابع عنده».

وشددت على أن الصيام لا يشكل أي خطر على المرأة الحامل لو انتبهت وأخذت احتياطاتها، وعليها أن تكون واعية خاصة صاحبة الحمل الأول التي يُفضل أن تستفيد من تجارب أهلها وقريباتها لإيجاد حل لكل ما تمر به من ظروف.

واختتمت نصائحها للحامل بضرورة عدم بذل جهد كبير خلال نهار رمضان مع التركيز على موضوع التغذية والنوم الجيد خلال النهار، وعدم الإكثار من تناول الطعام ساعة الإفطار وتوزيع الوجبات على فترات تتناسب مع حاجتها.

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