تطوير عقار لمرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور باحثون يابانيون، عقاراً جديداً، يمكن أن يتحول في المستقبل، إلى أول دواء لعلاج مرض الزهايمر، الذي يداهم كبار السن، إذا أثبت فاعليته وأمانه على الإنسان.

وأوضح الباحثون بجامعة توهوكو اليابانية، أن العقار الجديد يطلق عليه اسم (SAK3)، ونشروا نتائج دراستهم، في دورية الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.

وبيّن الباحثون أن هناك مادة كيميائية تسمي «أستيل كولين»، وهى عبارة عن ناقل عصبي في الدماغ، يلعب دوراً مهماً في السيطرة على الانتباه والإدراك.

وأشار فريق البحث، إلى أن دراسات سابقة أفادت أن ضعف مستويات «أستيل كولين» في الدماغ يعتبر أحد أسباب الإصابة بمرض الزهايمر والخرف الوعائي.

وعن دور العقار الجديد بعد تجربته على الفئران، قال الباحثون إنه يعمل على تحفيز الدماغ على إنتاج مادة «أستيل كولين»، وبالتالي يحسن الإدراك والذاكرة.

وأشاروا إلى أن العقار يقلل مستويات لويحات لزجة في الدماغ، تسمى بروتين «أميلويد بيتا»، تتراكم في الدماغ، قبل عقود من ظهور أعراض الزهايمر الذي يسبب بفقدان الذاكرة ومشكلات في الإدراك.

ورأى فريق البحث، أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي مستقبلاً إلى تطوير أول دواء لعلاج الإصابات الخفيفة إلى معدلة من مرض الزهايمر.

وبحسب الفريق، فإن العقار الجديد الآن في المرحلة ما قبل السريرية، وقد ثبت حتى الآن أنه آمن خلال التجارب على الحيوانات، ومن المتوقع أن تبدأ تجربته في السنوات القليلة سريرياً، حيث يتلقى الفريق دعماً جزئياً من الوكالة اليابانية للبحوث الطبية لإنجاز المشروع البحثي. ولا يوجد حتى الآن علاج معتمد لمرض الزهايمر، ولكن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد على إبطاء تطور المرض، وتحسين نوعية الحياة.

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