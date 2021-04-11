المصدر: دبي البيان

يُعَد النظام الغذائي وممارسة التمارين أفضل علاج أوَّلي للأطفال في عمر عامين فأكثر، والمصابين بارتفاع في نسبة الكوليسترول أو المصابين بالسمنة. ربما يصف الأطباء أدوية مُخفِّضة لنسبة الكوليسترول، مثل ستاتين، للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، والمصابين بارتفاع حاد في نسب الكوليسترول.

نمط الحياة

ويُعد إجراء التغيرات في أسلوب الحياة أمراً جوهريّاً لتحسين مستويات الكوليسترول. يمكنك تجربة الأساليب التالية لخفض مستويات الكوليسترول:

• فقدان الوزن الزائد. يمكن أن يساعدك فقدان الوزن على خفض مستويات الكوليسترول، حتى إن فقدت 2 إلى 5 كجم.

• تناول نظام غذائي مفيد لصحة القلب. ركِّز على الأطعمة النباتية، بما فيها الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة. وقلِّل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب كاملة الدسم، وقلِّل أيضاً من الدهون المتحوِّلة الموجودة في العديد من الأطعمة المعالجة.

وتُعد الدهون الأحادية غير المشبعة خياراً صحيّاً أكثر، وستجدها في زيت الزيتون وزيت الكانولا. وإن ثمرة الأفوكادو والمكسرات والأسماك الزيتية مصادر أخرى للدهون الصحية.

• مارس التمارين الرياضية بانتظام. يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية ذات الشدة المتوسطة أو ذات الشدة العالية 5 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الحصول على موافقة الطبيب.

• امتنع عن التدخين. أوجد طريقة للكَفِّ عن التدخين إذا كنت مدخناً.

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