دراسة: حيثما وجدت مطاعم الوجبات السريعة زادت النوبات القلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظرت دراسة، نُشرت في مجلة الطب الباطني (Internal Medicine Journal)، في ما إذا كان عدد منافذ الوجبات السريعة في منطقة ما يمكن اعتباره عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية.

وقال فريق أسترالي، من معهد هانتر للأبحاث الطبية (HMRI)، وجامعة نيوكاسل وهنتر نيو إنجلاند هيلث (HNE Health)، إن دراستهم هي من بين أولى الدراسات التي تربط النوبات القلبية بزيادة توافر الوجبات السريعة.

يذكر أن أبحاثا سابقة ربطت بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحدث النوبة القلبية عندما تمنع الجلطة الدموية - عادة بسبب الدهون أو الكوليسترول - تدفق الدم إلى القلب.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء وكل مجموعة عرقية تقريبا في الولايات المتحدة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المعد المشارك للدراسة الدكتور تارونبريت سالوغا، من جامعة نيوكاسل، قوله: "النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن عددا متزايدا من النوبات القلبية لا يمكن تفسيره بعوامل الخطر المعروفة.

وقارن الفريق جميع حالات النوبة القلبية في منطقة هانتر-نيو إنجلاند الصحية في أستراليا، التي تقع في نيو ساوث ويلز، مع كثافة منفذ الوجبات السريعة (FFD) في كل منطقة محلية.

وركز الباحثون على أكثر 10 منافذ للوجبات السريعة شيوعا في أستراليا، ثم استخدموا بيانات التعداد لتحديد الكثافة لكل 100000 شخص.

ووجد الفريق أنه لكل مطعم جديد للوجبات السريعة تم افتتاحه، زاد عدد النوبات القلبية لكل 100 ألف شخص بمقدار أربعة كل عام.

وكان هذا صحيحا عند التكيف مع عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الدكتور أندرو بويل، المعد المشارك للدراسة وطبيب القلب في مستشفى جون هانتر، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن عدد مخازن الوجبات السريعة نفسها عامل تنبؤ بحدوث النوبات القلبية.

وقال: "حتى الآن، هناك القليل جدا من البيانات حول الصلة بين كثافة منافذ الوجبات السريعة والنوبات القلبية، لذا يجب أن توفر هذه النتائج اعتبارا مهما لسياسة الصحة العامة في المستقبل وتنمية المجتمع".

ويقول الباحثون إن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتأكيد هذه النتائج والنظر في سبب زيادة كثافة السلاسل لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضح سالوغا: "هناك ارتباط راسخ بين استهلاك الوجبات السريعة وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية''.

وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى استكشاف دور توافر الغذاء في احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

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