التحكّم في الصرع ممكن بالتشخيص المبكر والعقاقير

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكد الدكتور عماد نجم، مدير مركز شور للصرع بمستشفى كليفلاند كلينك، أنه يمكن السيطرة على نوبات الصرع بفضل التشخيص المبكر والعلاج باستخدام العقاقير المضادة للنوبات.

وأوضح نجم أن النوبات غير المنضبطة (لا سيما النوبات التشنجية) قد تزيد بمقدار 15 مرة من خطر الموت المفاجئ غير القابل للتفسير، وأن التحكم الكامل في النوبات يمنع الوفاة المبكرة، ويمكن أن يحسن الصحة العقلية عن طريق الحدّ من حالات الاكتئاب والقلق المرتبطة كثيراً بالمرض، على حدّ تأكيده.

إفرازات مفرطة

ويُعدّ الصرع أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعاً في العالم، حيث يبلغ عدد المصابين بنوبات صرع متكررة حوالي 50 مليون شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتنجم نوبات الصرع، التي يمكن أن تكون قصيرة وتتراوح مدتها بين دقيقة ودقيقتين، عن إفرازات كهربائية غير طبيعية أو مفرطة من خلايا الدماغ. لكن أحد أكبر التحدّيات يتمثل في جهل العديد من المصابين بالصرع إصابتهم به، وفقاً للدكتور نجم، الذي قال إن العديد من الأشخاص المصابين بالصرع لا يعانون من تشنجات، بالرغم من أن النوبات تشكّل أحد أكثر أعراض الصرع شيوعاً.

وأضاف: «علمنا خلال حديثنا مع الأسر أن بعض الأطفال شُخّصوا خطأ باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بينما هم يعانون ما يُعرف نوبات الصرع النفسية، مثل التحديق في الفراغ أو إظهار حركات مضغ غير منضبطة أو صفع للشفاه».

تخطيط الدماغ

وأكد الخبير الطبي أن تشخيص الصرع يمكن أن يكون سريعاً وسهلاً من خلال الخضوع لاختبار التخطيط الكهربائي للدماغ، الذي يسجل النشاط الكهربائي للدماغ، ويمكن تقييم السبب المحتمل للمرض من خلال الاختبارات الجينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو كليهما معاً.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يمكن للعقاقير المضادة للتشنّجات أن تؤدي إلى السيطرة على النوبات لمدة طويلة في حوالي 70% من مرضى الصرع، أما في النسبة المتبقية من المرضى، أي الثلاثين بالمئة، فأشار الدكتور نجم إلى إمكانية مساعدتها على تحسين القدرة على السيطرة على الصرع عبر طرق عدّة تشمل الجراحة وتحفيز العصب المبهم والتحفيز الدماغي وتعديل النظام الغذائي.

وحذر نجم من أن إبقاء المرض من دون علاج يمكن أن يؤدي بالمصابين، الذين يعانون نوباته، أن يسقطوا أو يغرقوا أو يصابوا بحروق عرَضية، وكلها يمكن أن تسبب الوفاة. وأدّت الأبحاث الطبية الحديثة إلى إطلاق موجة جديدة من علاجات الصرع الناشئة والمستقبلية، التي تشمل العلاجات القائمة على الجينات، وعمليات الاستئصال الأشدّ تركيزاً والأقل توغلاً، كالاستئصال الحراري والجراحة بالليزر والموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة.

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