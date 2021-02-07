الأناناس قيمة غذائية عالية

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

يعتبر الأناناس من الفواكه عالية القيمة الغذائية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ ومذاقه الحلو المفضل لدى كثير من الناس، إذ يعد مصدراً جيداً للطاقة والألياف والفيتامينات مثل فيتامين ج والثيامين وفيتامين ب 6 والنياسين وحمض الفوليك والريبوفلافين والبيتا كاروتين، يمد الأناناس الجسم بالعديد من العناصر المعدنية المهمة مثل المغنسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس. ويفضل تناول الأناناس بشكله الطازج أو تناول عصير الأناناس أو إضافته إلى بعض منتجات الألبان أو بعض الأطباق المطبوخة أو لتزيين بعض أنواع الحلويات مثل التورتات أو سلطات الفاكهة أو إضافته لبعض السلطات الخضراء.

صحة العظام

ويمد الأناناس الجسم بعنصر الكالسيوم المسؤول عن بناء عظام قوية، كما أن احتواءه على المنغنيز يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم ويجعل له دوراً فعالاً في بناء العظام عند صغار السن والمحافظة عليها وتعزيزيها عند البالغين.

كما يحتوي الأناناس على الألياف والتي تحسّن من أداء الجهاز الهضمي وتقي من عسر الهضم وتمنع الاضطرابات وتعالج الإمساك.

نضارة البشرة

وفيتامين ج الموجود بكثرة في الأناناس يقاوم تلف الخلايا، ويساعد على بناء خلايا جديدة بالبشرة، كما أنه يعزز من إنتاج الكولاجين اللازم للمحافظة على بشرة قوية ومشدودة ويقلل ويقاوم ظهور التجاعيد الجلدية.

ويوجد البوتاسيوم بكثرة في الأناناس، حيث يساعد على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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