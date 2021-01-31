تطوير علاج مبتكر لتلف الأعصاب

المصدر: دبي- البيان الصحي

توصل فريق بحثي من قسم علم الأعصاب، وعلم وظائف الأعضاء والصيدلة في كلية الطب بجامعة أوريغون الأمريكية للصحة والعلوم OHSU، إلى اكتشاف علاجي جديد لاضطرابات الجهاز العصبي وبحسب موقع Medical News للأخبار الطبية، صنع الباحثون الدواء خصيصاً، ليحمي الألياف العصبية، ومادة المَيَالين الدهنية، والتي تغطي عدداً من الخلايا العصبية في المخ والحبل الشوكي في طبقة عازلة كهربائياً تسمى «غلاف المَيَالين»، وتعتبر ضرورية لصحة الجهاز العصبي.

واستخدم الباحثون في تطويرهم، دواء سابقاً معروفاً باسم Sobetirome – سوبيتيرومي، وظيفته تحفيز إصلاح تلف غلاف «المَيَالين».

فعالية

وقال دنيس بورديت، الباحث المشارك في الدراسة: «إن دواء Sobetirome والأدوية ذات الصلة، تعتبر فعالة في تحفيز إصلاح المَيَالين بعد تعرضها للضرر، بينما الدواء الجديد يعيد بناء المَيَالين التالفة، ويمنع إصابتها بالضرر، وذلك في تأثير علاجي مزدوج غير معروف من قبل».

ويعمل دواء Sobetirome عن طريق تحفيز نمو خلايا أولية معروفة باسم oligodendrocytes، والتي تعتبر مسؤولة عن توليد المَيَالين، لكن طور الباحثون في جامعة أوريغون، طوروا استراتيجية جديدة لزيادة توصيل sobetirome بشكل كبير إلى الدماغ.

واختبر الباحثون طريقتهم في المختبر، عن طريق إحداث مرض مناعي ذاتي يعرف باسم «التصلب اللويحي»، في فئران، حيث يسبب هذا المرض تلف المَيَالين والألياف العصبية. وأظهرت النتائج أن المركَّب الجديد منع حدوث تلف في المَيَالين والألياف العصبية، عن طريق تحفيز الاستجابة الوقائية في الخلايا، والتي تصنع وتحافظ على المَيَالين.

كما قلل الدواء من تلف خلايا في المخ والحبل الشوكي تعرف باسم migroglia، وتشارك في إحداث الضرر في مرض التصلب المتعدد وأمراض أخرى.

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