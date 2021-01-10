أهم الأغذية لنمو دماغ الطفل

المصدر: دبي – البيان الصحي - عرين الزربا - أخصائية التغذية - إدارة التغذية السريرية

يحتاج الطفل في مراحل نموه إلى طعام صحي وغذاء متنوّع كشرط أساسي لتوفير نمو سليم لدماغه، خصوصاً كما قال بعض الأطباء إن «أول ألف يوم من حياة الطفل منذ الحمل وحتى عمر السنتين هي الأكثر أهمية لنمو الدماغ».

مجموعة من الأغذية التي تساهم بشكل كبير في تنمية دماغ الطفل هي:

البيض: يعتبر البيض مهمّاً لنمو الطفل لأنه مصدر رئيسي للبروتين. ويحتوي صفار البيض على الكولين، الذي يساعد على تنمية الذاكرة. يمكن للأم إعداد البيض بطرق مختلفة، كإدراجه في النظام الغذائي للطفل عن طريق خفقه، أو سلقه أو اطهيه على شكل عجّة (أومليت).

الفول والعدس: تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد الجسم بدوره على معالجة الكربوهيدرات والبروتين والدهون، كما أنها تعزز المناعة وتساعد على نمو أنسجة الجسم وإصلاحها. كما يتواجد الزنك في حليب البقر والزبادي والجبن والمكسرات والبذور والمحار والمأكولات البحرية.

الأسماك الزيتية: مثل سمك السلمون، والماكريل، والتونة والسردين جميعها من الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساعد في نمو الدماغ ووظائفه وتحمي من تلف خلاياه. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بألا يتناول الأطفال أكثر من حصتين في الأسبوع من سمك التونة الخفيف المعلّب، ووجبة واحدة من سمك التونة الأبيض أو سمك التونة الباكور.

كرات اللحم: سواء كانت محضرة من لحم البقر أو الضأن أو الرومي. وتعتبر اللحوم من مصادر الحديد الهامة جداً والضرورية لنقل الأوكسجين من الرئتين إلى الجسم. ويوصي العلماء بتناول اللحوم مع فيتامين سي حتى يتمكن الجسم من امتصاص الحديد.

الحبوب الكاملة: تساعد الحبوب الكاملة في تنظيم الجلوكوز في الجسم وتمد الدماغ بما يحتاجه منها. كما أنها غنية أيضاً بفيتامينات (ب)، والتي تساعد في نمو الناقلات العصبية. وبشكل عام، فإن وعاءً من حبوب الشوفان الكاملة أو دقيق الشوفان يعتبر من الأغذية الجيّدة التي تُساعد على نمو الدماغ ويمكن تقديمها في بداية اليوم لطفلكِ.

التوت والفراولة: تحتوي هذه الفاكهة على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سي.

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