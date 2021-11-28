المصدر: (دبي - وائل نعيم)

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يرتبط تشكيل حاضر ومستقبل دولة الإمارات ارتباطاً وثيقاً بماضيها، الذي يزخر بإرث أصيل، يفوح منه عبق التاريخ، ويتجلّى التراث الإماراتي في مختلف التقاليد الموروثة، الخاصة بنمط الحياة الاجتماعية، والحرف اليدوية، والفنون الشعبية، وغيرها، ونظراً لأهميته في بناء شخصية الإنسان، حرصت قيادة الدولة على صون التراث، وحفظ العادات والتقاليد، والقيم المنبثقة منه، وإيصالها للأجيال الجديدة، وتم تخصيص جناح في «إكسبو 2020 دبي»، يحمل اسم «صميم رواية تراثنا»، الذي يمثل منصة لتعريف العالم بالتراث الإماراتي، من خلال حكايات تطلّ على الزمن الماضي، تروي العادات والتقاليد الإماراتية، وتقدم تفاصيل عن حياة الناس قديماً، وكيفية التواصل مع الطبيعة، وتطوير أساليب العيش لضمان الاستدامة.

وباعتبار أن التراث رمز للهوية الإنسانية الخاصة بالشعوب، يقدم الجناح مُجمل الأشكال التعبيرية، والعادات والتقاليد، التي ورثها الآباء عن الأجداد، وسيورثها الأبناء للأحفاد، لتستمر جيلاً بعد جيل