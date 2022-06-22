مدينة إكسبو دبي.. عنوان للإبداع

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسخ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن افتتاح «مدينة إكسبو دبي» في أكتوبر المقبل إرث إكسبو 2020 دبي المستدام للأجيال القادمة، حيث ستشكل المدينة النموذج الأحدث لمدن المستقبل وعنواناً للمعرفة والإبداع العمراني، ولن تكون فقط وجهة مثالية للإقامة والعمل، بل وللتعليم والثقافة أيضاً مما يعكس دورها الحيوي في تطوير اقتصاد المعرفة، كما ستنبض بالفنون والابتكار وستتميز بالاستدامة وببنية رقمية ذكية غير مسبوقة.

وامتداداً لأهداف إكسبو 2020 دبي ونجاحاتها التي شهد لها العالم أجمع، ستواصل مدينة إكسبو دبي تحفيز الخيال البشري ودعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وستطور أيضاً برامج تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة.

تجارب غامرة

ستقدم المدينة تجارب غامرة ومحتوى فريداً، وستشكل ملتقى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وذلك من خلال تجارب تعليمية وثقافية هادفة تلهم التعلم والابتكار والإبداع، وتغرس إحساساً بالمسؤولية والترفيه معاً عبر موضوعات الاستدامة والتنقل والثقافة، وذلك استمراراً لإرث إكسبو 2020 دبي.

وسيتم تنظيم تجارب تعليمية غامرة ذات محتوى فريد من نوعه، بالترافق مع ورش عمل متنوعة وبرامج خاصة تهدف إلى دعم المناهج التعليمية المختلفة التي يتم تدريسها في مدارس الدولة.

ومن خلال المشاركة المجتمعية المستمرة، ستستمر روح التعلم والمرح والاكتشاف والابتكار في أنحاء مدينة إكسبو دبي، مما يضمن للمتعلمين الصغار تقديم قنوات جديدة للمعرفة، بهدف إثارة فضولهم واهتمامهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والثقافة.

وستشكل المدينة وجهة مثالية لكل الأعمال، من الشركات الصغيرة والمبتدئة، إلى شركات الفورتشن 500، أكبر شركات العالم، حيث تتمتع ببيئة متطورة بالإضافة إلى التقنيات المدمجة لمرافق الرياضة والصحة وأماكن الضيافة والترفيه.

وتهدف مدينة إكسبو دبي إلى توفير بيئة أعمال مثالية تساهم بشكل مباشر في خلق الفرص للشركات التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المستدامة، مما يجعل مدينة المستقبل وجهة مرغوبة للعديد من المستأجرين التجاريين، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى التي أظهرت اهتماماً كبيراً في اتخاذ مدينة إكسبو دبي قاعدة لأعمالها، مثل موانئ دبي العالمية وسيمنز، وكذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، ويتطلعون بالفعل إلى جعل مدينة إكسبو منزلاً جديد لأنشطتهم التجارية.

الخطة الحضرية

ولطالما كان مستقبل موقع إكسبو 2020 دبي في صميم عملية التخطيط منذ البداية، إذ سيجري الاحتفاظ بنسبة 80 في المئة من البنية التحتية للحدث في إطار تحويل الموقع إلى مدينة إكسبو دبي، وتمثل المدينة أهم عناصر إرث الحدث وتُعد المدينة جزءاً من خطة دبي الحضرية الشاملة 2040، وتأتي انطلاقة مدينة إكسبو دبي تأسيساً على النجاح الكبير لحدث إكسبو 2020 دبي، وستستكمل رسالته من خلال إنشاء مدينة مستقبلية نظيفة وخضراء وتعتمد أحدث التقنيات.

وتم تصميم مدينة إكسبو دبي وفق نموذج التخطيط الحضري للبيئة المستدامة، حيث تضم أكثر من 120 مبنى معتمداً بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وتهدف المدينة إلى أن تكون مدينة ذكية نابضة بالحياة تراعي متطلبات الإنسان ومدفوعة بالاستدامة والابتكار والتعليم والترفيه.

وتضم المدينة الشاملة، التي تُعد المدينة الأكبر في العالم التي ستجري تغطيتها بالكامل بشبكة الجيل الخامس، مجموعة متنوعة من معالم الجذب، وكذلك مكاتب ومرافق ترفيهية وأماكن طعام وتنزه وأماكن لممارسة الرياضة ومركزاً تجارياً.

وتحتفظ مدينة إكسبو دبي بعدد من الأجنحة الرئيسية وعروض الترفيه والتقنية التي تضمنتها فعاليات إكسبو 2020 دبي، مع الحفاظ على عناصر الإبهار والزخم والإثارة التي تميزت بها فعاليات الحدث العالمي.

وستواصل أبرز معالم الجذب في إكسبو 2020 استقبال الزوار بالزخم نفسه والأجواء الترفيهية الرائعة، وفي مقدمتها ساحة الوصل التي شكلت قلب إكسبو النابض وستكون أيضاً قلب مدينة إكسبو دبي، وتظلل الساحة قبة فولاذية يصل قطرها إلى 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً كارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقاً، في حين يبلغ إجمالي طول القضبان الحديدية للقبة 13.6 كم ما يعادل طول برج خليفة 16 مرة.

شاشة عملاقة

كما يبلغ وزن القبة 350 طناً وهو ما يقارب وزن طائرة إيرباص إيه 380 كتلك المستخدمة في طيران الإمارات وقضبان القبة مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الـ «إل إي دي»، ويغطي الساحة سقف من الصلب والقماش على شكل قبة استوحى تصميمه من شعار إكسبو 2020 دبي، وتمثل تلك القبة الأيقونية شاشة عرض عملاقة ويبلغ وزن الفولاذ المستخدم لإقامة القبة 2544 طنّاً تتشكل من خلال 1162 مقطعاً فولاذياً منحنياً تلتحم معاً لتشكّل 346 قطعة فنية لتكوّن الهيكل الرئيسي لقبّة الوصل.

كما يبلغ عدد مصابيح الإنارة 2742 مصباحاً يعمل بتقنية الـ«إل إي دي» معلقة بقبّة الوصل للإضاءة يربطها أكثر من 25 ألف متر من الكوابل الكهربائية الممتدة داخل الهيكل الفولاذي.

وسيكون الزوار على موعد متجدد مع برج حديقة الثريا، والذي يرتفع 55 متراً عن سطح الأرض، وهو برج مراقبة يتيح رؤية بنطاق 360 درجة لموقع المدينة وطابقه العلوي مزروع بعشرة من أشجار البونسيانا الصفراء، ويتصل بالطابق السفلي المكيَّف عبر مجموعة من السلالم. وتتأقلم أشجار البونسيانا الصفراء، التي تُعرف أيضاً بأشجار اللهب الأصفر، مع المناخ الحار والجاف لدولة الإمارات، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من حدائق دبي وشوارعها.

شلالات إكسبو

أما شلالات إكسبو السريالية فستشكل جزءاً أساسياً من معالم مدينة إكسبو دبي، وتمزج الشلالات بين فنون الضوء والتأثيرات الصوتية وتدفق الماء لخلق تجربة فنية بصرية لا تُنسى. وتبث هذه التجربة الغامرة، المحاطة بحديقة عمودية، مشاهد بصرية وصوتية فاتنة للحواس طوال اليوم.

ومن جانب آخر سيوفر جناحا ألِف - جناح التنقل، وتيرا - جناح الاستدامة، تجارب تعليمية تفاعلية.وسيصبح جناح الفرص في وقت لاحق من هذا العام متحف إكسبو 2020 دبي - إذ يمثل إضافة جديدة تسلط الضوء على تاريخ إكسبو الدولي وأثره محتفياً بنجاح الحدث الذي استمر لستة أشهر.

كما سيتمكن الزوار من استكشاف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المستوحى من طائر الصقر، وجناح المملكة العربية السعودية الحائز على العديد من الجوائز وجناح المرأة الذي يستعرض صانعات التغيير في أنحاء العالم، وجناح الرؤية، الذي يمثل تكريماً لحياة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما سيجري الإعلان عن تفاصيل العديد من أجنحة الدول الأخرى - بما في ذلك نسخ جديدة من أجنحة لكسمبورغ وأستراليا وباكستان والهند والمغرب ومصر - في الأشهر المقبلة، وسيستمر مركز دبي للمعارض في استضافة مجموعة من الفعاليات والأنشطة.

وستعمل معارض «قصص الأمم» الجديدة - التي تقام كل منها في مناطق أجنحة الفرص والتنقل والاستدامة - على إحياء تجارب الفعاليات في تلك المناطق والدول الواقعة فيها.

123

ستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك غير القابل للتدوير، كما ستحتفظ المدينة بنسبة 80 % من البنية التحتية المبنية في إكسبو 2020، بما في ذلك أكثر من 123 مبنى معتمداً بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، على نحو يجسد أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة.

وتمثل المدينة أول مجتمع معتمد بمعيار WELL للصحة والسلامة في المنطقة، على نحو يجسد الأثر الإيجابي للبيئة المبنية على الصحة كما تحتفظ المدينة بمبادرات التنمية الحضرية الرائدة، مثل منصة «مايند سفير» التي تُعد الأكبر في العالم.

«المدينة» انطلاقة ترسخ إرث إكسبو 2020

تشكل مدينة إكسبو دبي انطلاقة جديدة لإرث إكسبو 2020 دبي المادي والمعرفي، وترسيخاً لما حققه خلال فترة فعالياته وبرامجه الرائدة التي امتدت 6 أشهر كما توفر المدينة منظومة أعمال رائدة، لاستقطاب العقول العالمية التي تتبنى التقنية والابتكار الرقمي، وبالتالي ستسهم في دعم نمو الصناعة وأهداف التنوع والنمو الأوسع في دولة الإمارات .

وتقدم مدينة إكسبو دبي، التي تمثل جزءاً من مجتمع دبي النابض بالحياة، مجموعة كبيرة من الفرص للشركات لتحقق أهدافها المستدامة، وتستقطب بالفعل اهتمام عدد كبير من المستأجرين التجاريين، وسوف تصبح قريباً المقر الجديد لموانئ دبي العالمية وسيمنز وعدد من الشركات الناشئة والصغيرة.

استقطب «إكسبو 2020 دبي» أول معرض إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 24.1 مليون زائر إلى جانب ربع مليار زائر عبر الإنترنت والعالم الافتراضي، وحضر الحدث أكثر من 16.000 قيادي دولي. كما قدم الحدث برنامج الإنسان وكوكب الأرض الذي صُمّم ونُفّذ بمشاركة 192 دولة بحثاً عن حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية.

ويُعدّ هذا البرنامج الرائد، الذي أصبح حِراكاً يضم 20.000 من صانعي التغيير من جميع أنحاء العالم، استجابة جماعية للتحديات المشتركة في عصرنا. كما استضاف «المجلس العالمي»، خبراء وصناع قرار دوليين في ما لا يقل عن 52 مناسبة قبل الحدث الدولي وبعده.

كما التزم برنامج «إكسبو لايف» بإنشاء صندوق شراكة بقيمة 100 مليون دولار لتسريع ريادة الأعمال في أنحاء العالم ودعم المشروعات التي تحقق أثراً دائماً وإيجابياً. كما استقبل جناح «مبدعون في الخير» من إكسبو لايف - الذي يدعم 140 مبتكراً عالمياً وأكثر من 5.8 ملايين مستفيد - ما يزيد على ربع مليون زائر على مدى الأشهر الستة.