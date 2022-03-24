«إيتايبو» البرازيلية تبرز الترابط بين الماء والتنوع الحيوي والمناخ

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض «إيتايبو بيناشيونال»، وهي ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والواقعة على الحدود بين البرازيل والباراغواي، حيث تبرز هذه الشركة الرائدة عالمياً في مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، ممارساتها في مجال المحافظة على المياه، من أجل التنوع الحيوي والمناخ والطاقة، وذلك في جناح البرازيل، خلال أسبوع المياه في «إكسبو 2020 دبي».

وتحت رعاية «وكالة تنشيط التجارة والاستثمار البرازيلية (أبيكس- برازيل)، ينظم الجناح البرازيلي معرضاً لغاية 31 مارس الجاري، بهدف مساعدة زوار إكسبو على التعرّف إلى وفرة موارد المياه في البلاد الواقعة في جنوب أمريكا، وإبراز أهمية المحافظة على التنوع الحيوي.

التقنيات الحديثة

وبهذه المناسبة، قال أناتاليسيو ريسدين جونيور، المدير العام لشركة «إيتايبو بيناشيونال»: «من خلال التقنيات الحديثة التفاعلية والغامرة، نعمل على إبراز ثراء النظم الإيكولوجية في البرازيل وتوعية الزوار حول قضايا صون البيئة والحفاظ على المياه»، وأضاف: «يعكس موضوع الاستدامة إمكانات البرازيل في مجال الاقتصاد الأخضر، الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والطبيعة. كما تتضمن أنشطتنا أيضاً فعاليات خاصة بالاستدامة تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع كالتنمية الإقليمية، والطاقات المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من المواضيع الأخرى».

التجارب الناجحة

وتعقيباً على معرض «إيتايبو»، قال إلياس مارتنز فيلهو، المفوض العام لدى جناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»: «نحن فخورون جداً باستضافة المعرض الممتد على مدار 12 يوماً في جناحنا وكذلك بتوسيع نطاق إسهاماتنا للمجتمع الدولي، من خلال مشاركة التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه والطاقة والنظم الإيكولوجية. وتلقى مبادرات إيتايبو الواسعة في الجناح استحساناً كبيراً بفضل ممارساتها التي تحقق التوازن بين توليد الطاقة والمحافظة على البيئة».

وتتضمن الأنشطة عرضاً تقديمياً عن الموارد التكنولوجية الحديثة مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والانغمار في سيناريوهات مع إسقاط ضوئي بزاوية 360 درجة، وغير ذلك من التقنيات الأخرى. ويحظى الزوار بتجربة زيارة محطة إيتايبو افتراضياً، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بها، إلى جانب سيناريوهات أخرى تُبرز وفرة الطبيعة في البرازيل.

معالم الجذب

ويتم تقديم معالم الجذب هذه من خلال مسارات مختلفة تتمثل في المياه، حيث جرى تركيب «الأنهار الطائرة»، التي تعرض أوجه الترابط بين المناطق الإحيائية البرازيلية من خلال المطر)، والمياه كطاقة (حيث تُتاح إمكانية التعرّف إلى أهمية المياه والتنوع الحيوي في توليد الطاقة)، والمياه كحياة (والتي تشتمل على عروض الباليه المصممة خصيصاً من أجل إكسبو)، والمياه من أجل السلام (التي سيتم عبرها تسليط الضوء على الشراكة بين البرازيل والباراغواي، والتي أدت لإنشاء سد إيتايبو، فضلاً عن إسهامات الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لأجندة عام 2030، وأهمية هذه الأجندة بالنسبة للعالم).

وأنشأت البرازيل والباراغواي محطة «إيتايبو» لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر البارانا، على الحدود الواقعة بين البلدين. وتعتبر المحطة الوحيدة التي تنتج أكبر طاقة في التاريخ، حيث تنتج أكثر من 2.8 مليون غيغاواط / ساعيّ، ما يكفي لإمداد العالم بالطاقة لمدة 45 يوماً.

وتطور المحطة حول خزانها سلسلة من المشاريع البيئية والاجتماعية، ومن الأمثلة على ذلك الحزام الأخضر، الذي يمتد لأكثر من 100 ألف هكتار من الغابة الأطلسية، والذي تم منحه لقب «محمية المحيط الحيوي» من قبل منظمة اليونيسكو، ضمن إطار برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي».

ويضم جناح البرازيل في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي مسطحاً مائياً في الطابق الأرضي، في إشارة إلى التوافر الهائل للموارد المائية في البرازيل، التي تحتوي على 12% من إمدادات المياه العذبة في العالم، وخطاً ساحلياً يبلغ طوله 11 ألف كم. ويهدف معرض «إيتايبو» في جناح البرازيل إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المياه للنظم الإيكولوجية، وبالتالي لنوعية الحياة لجميع الناس.

وتتولى «أبيكس- برازيل» المسؤولية عن بناء الجناح وتنظيم مُشاركة البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»، ومن الجدير بالذكر أن (أبيكس- برازيل) تولت أيضاً تنظيم المُشاركة البرازيلية في كل من «إكسبو 2015 ميلانو» و«إكسبو 2010 شنغهاي».