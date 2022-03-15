اليابان تستلهم"أوساكا 2025" من إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

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مع بد العد التنازلي لختام إكسبو 2020 دبي الذي أبهر الجميع بتنظيم مذهل بكل المقاييس، تستعد اليابان لاستضافة النسخة المقبلة من الحدث الدولي الكبير.

وسيُقام إكسبو 2025 أوساكا كانساي في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار "تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا"، بهدف أن يكون مختبراً لمجتمع المستقبل ومكاناً يتم فيه جمع معارف العالم ومشاركتها معًا للمساهمة في حل القضايا العالمية.



ويركز إكسبو 2025 أوساكا كانساي على عدة موضوعات ضمن الشعار الرئيسي منها: إنقاذ الأرواح الذي يهدف الموضوع إلى مكافحة الأمراض المعدية وإطالة العمر من خلال أنشطة مثل تغذية الرضع والتطعيمات، وتغيير نمط الحياة في النظام الغذائي والتمارين الرياضية، والصرف الصحي والوقاية من العدوى.

كما يتناول تمكين الأرواح من خلال التركيز على التعليم، والعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجالات العمل والتعلم مدى الحياة والمشاركة المجتمعية.

كما سيركز إكسبو 2025 أوساكا كانساي على ربط الأرواح من خلال تعزيز التفاهم بين الثقافات وتحفيز الابتكار، بما في ذلك أصحاب المصلحة مثل الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والقطاع المالي والطلاب.

وكان ماناتسو اشينكو الأمين العام للجنة التنظيمية لإكسبو أوساكا 2025، أكد أن اليابان نجحت حتى الآن في استقطاب 64 دولة للحدث، لافتاً إلى أن "حضور اليابان في إكسبو 2020 دبي ساهم في عقد العديد من الاتفاقيات حول مشاركة الدول في إكسبو أوساكا 2025.

وستستضيف جزيرة يومشيما في أوساكا معرض إكسبو 2025، ويتوقع المنظمون 28.2 مليون زائر خلال الستة أشهر، ومن المتوقع أيضًا أن تشارك أكثر من 150 دولة و 25 منظمة.

وكان ماناتسو اشينكو الأمين العام للجنة التنظيمية لإكسبو أوساكا 2025، أكد أن اليابان نجحت حتى الآن في استقطاب 64 دولة للحدث، لافتاً إلى أن "حضور اليابان في إكسبو 2020 دبي ساهم في عقد العديد من الاتفاقيات حول مشاركة الدول في إكسبو أوساكا 2025.



وتقع المنطقة المضيفة كانساي في غرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وتضم العديد من مناطق الجذب للزوار. ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكات الطيران الدولية والمحلية، وهي على بعد حوالي ساعتين ونصف من طوكيو بواسطة قطار شينكانسن السريع. وتعتبر منطقة كانساي موطن لمدينة أوساكا المثيرة، ثاني أكبر منطقة حضرية في اليابان بعد طوكيو ووجهة طعام رئيسية في البلد، كما وسيتمكن زوار كانساي أيضًا من اكتشاف العواصم القديمة لكيوتو ونارا والقلاع والمعابد التاريخية الجميلة مثل الإنرياكوجي الذي يبلغ عمره 1200 عام على جبل هيزان، والطبيعة الدرامية والمناظر الساحلية، وأكثر من ذلك بكثير.



وتعتبر كانساي موطناً لمركز كاميكاتسو زيرو ويست، وهو مجتمع في محافظة توكوشيما يبلغ عدد سكانه 1500 نسمة مبني حول مفهوم انعدام توليد النفايات. وفي عام 2003، أصدرت البلدة أول إعلان ياباني عن انعدام النفايات، واليوم يتجاوز معدل إعادة التدوير نسبة 80٪. ويعد فندق واي، الذي تم بناؤه في الغالب من المواد المعاد تدويرها والنفايات، مثالاً واضحاً لنجاح المشروع، حيث يمكن للضيوف خوض تجربة العيش في الاقتصادات الدائرية والتعاونية. وحازت جهود مركز كاميكاتسو على جائزة المبنى المستدام لعام 2021 المقدمة من ديزين.



ويمكن أيضاً الرجوع إلى الماضي وزيارة تاريخ الإكسبو في حديقة إكسبو ’70 التذكارية، التي تبعد مسافة 30 دقيقة شمال أوساكا المركزية، والتي كانت في ما مضى موقع إكسبو 1970 في اليابان. الإكسبو الأول من نوعه في آسيا أقيم تحت شعار التقدم والانسجام البشري، وهو موضوع لا يزال مناسبًا اليوم كما كان طوال تلك السنوات الماضية. أما اليوم، فتمتلئ الحديقة بخمس آلاف شجرة كرز، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة خلال موسم الربيع لمشاهدة زهور الساكورا. ولا يزال بإمكان الزوار التعرف على تراث الإكسبو من خلال برج الشمس الذي يبلغ ارتفاعه 70 متراً والذي صممه تارو أوكاموتو، ويعد هذا الصرح قطعة فنية تاريخية تركت انطباعاً دائماُ لدى زوار الإكسبو، ولا يزال معلماً مفضلاً لزوار الحديقة.



وسيكون لدى القادمين إلى أوساكا في السنوات المقبلة الكثير ليتطلعوا إليه من حيث خيارات الإقامة، مع افتتاح فنادق فاخرة جديدة بما في ذلك فندق فور سيزونز أوساكا في عام 2024 وفندق والدورف أستوريا أوساكا في عام 2025.



كما وستحب العائلات عالم سوبر نينتيندو الجديد في ملاهي يونيفرسال ستوديوز اليابان، الواقع بالقرب من موقع الإكسبو، والذي يضم شخصيات تعد من أكبر الصادرات الثقافية لليابان مثل سوبر ماريو وغيره. انطلق في رحلة إلى مملكة الفطر على متن عربات ماريو، وابحث عن البيض الغامض في مغامرة يوشي، وانغمس في الألعاب التفاعلية المناسبة للأطفال من جميع الأعمار.

