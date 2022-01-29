صقر غباش: إكسبو يساهم في مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية

المصدر: وام

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معرض إكسبو 2020 دبي وتفقد أجنحة سلطنة عمان والمملكة المغربية و" موانئ دبي".

وقال معالي صقر غباش إن معرض اكسبوا دبي 2020 يساهم في صناعة مستقبل أكثر اشراقا للإنسانية جمعاء بمشاركة دول العالم والذي يجسد دور الامارات المهم انطلاقا من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتضامن والحوار والتعايش بما يسهم في تحقيق الازدهار العالمي من خلال مواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية ووضح الحلول المبتكرة لها لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بتاريخها العريق، أثبتت للعالم من خلال تطورها الكبير، ما يمكن تحقيقه من إنجازات، وتسعى في إكسبو 2020 دبي، إلى إلهام الأجيال المقبلة لإطلاق العنان للإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال العقود الخمسة المقبلة.

رافق معاليه في الزيارة سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس ومعالي الدكتور علي النعيمي وسعادة كل من: ناعمة المنصوري وسعيد العابدي وضرار بالهول ومريم بن ثنيه وميرة السويدي وأحمد بوشهاب ومحمد عيسى الكشف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس.

واستهل معالي صقر غباش الزيارة بمرافقة سعادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بزيارة إلى جناح سلطنة عمان الشقيقة المقام بمنطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي واستمع معاليه لشرح، حول ما يقدمه الجناح الذي تم تصميمه بشكل مستوحى من أصالة التراث العماني وارتباطه بالبيئة، ومن أهمها شجرة اللبان التي استلهم تصميم الجناح منها، كما اطلع معاليه على ما يعرضه الجناح من إنجازات السلطنة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والمبادرات العمانية في مجالات مختلفة.

واطلع معاليه خلال الزيارة على محتويات الجناح والبرامج التي ينفذها والتي تعكس ملامح رؤية "عمان 2040" وتطلعاتها للمستقبل.

وزار معاليه جناح المملكة المغربية الشقيقة المقام تحت عنوان "تراث المستقبل - من الأصول الملهمة، إلى التنمية المستدامة" واستمع إلى شرح حول المعروضات وما تظهره لاكتشاف المملكة المغربية وتاريخها وهويتها، وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل واستراتيجيتها في الالتزام بمستقبل مستدام لكوكب الأرض.

كما أطلع معاليه على ما يعرضه الجناح من ملامح تعكس حرص المملكة المغربية على تحقيق التنمية المستدامة في حين يسلط الجناح الضوء على دور الشباب في دعم مسيرة التطوير المغربية الطموحة، من خلال 13 قاعة يضمها وموزعة على سبعة طوابق.

كما زار معاليه جناح موانئ دبي وأكد القائمون على الجناح أن هدفهم من المشاركة في هذا الحدث هو تعريف العالم برؤية موانئ دبي وفتح الآفاق للتفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يقوم على "الاستدامة أولًا" من أجل أن تعيش البشرية في كوكب أفضل تتبادل فيه الشعوب والدول المنافع والقيمة المضافة ويحصل الجميع على حقه في الحياة الكريمة عبر التجارة العادلة.

كما اطلع معاليه على تصميم الجناح الذي ينسجم مع العناوين الفرعية لمعرض إكسبو 2020 دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة .