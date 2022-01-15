"العالم واحد".. رحلة لاستكشاف مسؤوليتنا الجماعية في صناعة مستقبل أفضل

المصدر: البيان

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بهدف ستكشاف مسؤوليتنا الجماعية في صناعة مستقبل أفضل، يدعو إكسبو 2020 دبي زواره إلى استكشاف الإحساس المشترك بالمسؤولية الجماعية تجاه بعضهم البعض، وفهم ما يمكننا تحقيقه عندما نعمل جميعاً معاً، وذلك ضمن رحلة بعنوان "العالم واحد"، وهي واحدة من العديد من رحلات الزائر المخصصة، المصممة لتناسب اهتمامات متنوعة، وتغطي كل شيء من أول المرح العائلي إلى السفر عبر الفضاء.



تمثل هذه الرحلة مقدمة مثالية لأسبوع الأهداف العالمية، الذي ينظمه إكسبو 2020 دبي بالشراكة مع الأمم المتحدة في الفترة من 15 إلى 22 يناير، وتسلط الضوء على الطرق التي تقدم بها المنظمات والمؤسسات الرئيسية، وكذلك الأفراد، حلولا واقعية لتحديات الحياة.



وينصب التركيز الأساسي لأسبوع الأهداف العالمية على تعزيز أهداف التنمية المستدامة – وهي خطة عالمية للحد من عدم المساواة وتعزيز الرخاء وحماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.



يضم عالم الفرص - جناح الفرص مركز الأمم المتحدة، الذي يركز على الماء والغذاء والطاقة – العناصر الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة – بالإضافة إلى منطقة أفضل الممارسات، التي تسلط الضوء على المشاريع المحلية التي تتناول بالفعل العديد من الأهداف العالمية. إنه المكان الذي يبث إكسبو 2020 دبي فيه الحيوية في أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على الطريقة التي قد تجعل للتغيير الصغير تأثيرا مضاعفا، وكيف يمكننا معا، عبر عملنا الجماعي، تكثيف هذا التأثير.



وتتواصل الرحلة إلى جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف، الذي يسلط الضوء على رواد الأعمال الاجتماعيين الذين يؤدّون دورا رئيسيا في تحديد الحلول الشعبية للتحديات العالمية. يوفر الجناح أيضا فرصة مشوقة لأولئك الذين يبحثون عن الدعم لمشروعاتهم، مما يمنح رحلتهم إحساسا بإمكانية الوصول للهدف.



بعد ذلك، تتيح الرحلة اكتشاف كيف استفاد أكثر من 20 مليون طفل وشاب في 60 دولة نامية بالفعل من دعم المجتمع الإماراتي عبر عمل "دبي العطاء"، المنظمة الخيرية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، وذلك في جناح دبي العطاء.



وبالانتقال إلى صميم، وهو جناح في الهواء الطلق، يمكن لزوار هذا الجناح التواصل مع رواة القصص والفنانين والحرفيين الإماراتيين أثناء ممارستهم حرفهم، وهو ما يوفر طريقة أصيلة لاكتشاف كيف يرتبط التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمستقبل.



ويُلهِم جناح المرأة، المقام بالتعاون مع كارتييه، جميع من يدخلون أبوابه ليصبحوا من صناع التغيير، ويستعرض الأدوار المهمة التي تولتها النساء عبر التاريخ، وما زلن يتولينها في الوقت الحاضر. واستنادا إلى مبدأ أنه عندما تزدهر المرأة تزدهر الإنسانية، يسلط الجناح الضوء على كيفية مساهمة النساء والرجال في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.



وتُختتم الجولة في ساحة الوصل، التي تضم 42 ميدالية صنعها فنانون من جميع أنحاء العالم. تنتظم منارات الوصل هذه، البالغ قطر كل منها مترا واحدا، في حلقة حول ساحة الوصل، وتسلط الضوء على اللحظات الملهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.



يمكن للزوار الوصول إلى رحلة الزائر الموجهة ذاتيا "العالم واحد" عبر تطبيق إكسبو 2020 دبي للهواتف المتحركة، أو اختيار واحد من العديد من العروض الأخرى التي تغطي موضوعات متعددة من أول الطعام إلى التعليم.