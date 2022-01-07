البيرو تروي حِكماً خالدة لنصف مليون زائر

المصدر: دبي - بشار باغ

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تعرف نصف مليون زائر من مختلف أنحاء العالم على حكم الأجداد التي يرويها بإبداع جناح بيرو في إكسبو 2020 دبي، وذلك منذ انطلاق الحدث حتى الآن.

«الخالدة بيرو» شعار يرفعه الجناح ويجسده عبر سرديات ثرية ومتنوعة من معروضات وفعاليات، وتنظر بيرو إلى تاريخها العريق كحكمة تتجاوز الزمن وتربطنا من خلال كوكب واحد داعية الزوار من من خلال حكمة أجدادها التي تغذي الجسد والروح، إلى التواصل مع الذات والبيئة والسعي دائماً إلى تحقيق التوازن.

تهيمن الخطوط المنحنية على التصميم المعماري لجناح البيرو والتي تمثل المسار الذي سلكته البلاد خلال وجودها، وهو مسار لانهائي مرصوف بتأثيرات وأحداث لا حصر لها، والتي تشكل أصول الهوية البيروفية. ويقول المسؤولون عن الجناح إن هذا المسار «بدأ في لحظة معينة من الزمن، ومن تلك اللحظة فصاعداً يولد، ويسير، ويتسع، ويتوقف، ويعود إلى أصول».

وعند مدخل الجناح يوجد جسر إيتشو. والـ «إيتشو» مادة تستخدم لبناء جسور الإنكا القديمة، وعند الدخول يتم الترحيب بالزائرين بتحية من العديد من البيروفيين بلغات مختلفة كوسيلة لتمثيل التواصل والتنقل في هذا البلد العريق ويتكون مركز الجناح من مساحة دائرية تفتح على السماء وتمثل فيها الجدران القماشية حدود المساحة.

وتقدم واجهة الجناح نسيجاً ملوناً بنقوش مخططة وأيقونات مختلفة. ويجد الزائرون داخل الجناح نفس الأيقونات الممثلة على نسيج الواجهة، ولكل واحدة منها معنى متنوع ورمزي.