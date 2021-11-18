تعلم العزف الكازخي في 5 دقائق

المصدر: دبي - البيان

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بالتماشي مع فعاليات أسبوع التسامح والتعايش، رابع أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي على مدى فترة انعقاده، استضاف جناح كازاخستان العازفة الكازاخية الشابة جولسانا ماجزيمبكوفا، التي ابتكرت طريقتها الخاصة في تعليم العزف للراغبين من الصغار والكبار، بأسلوب مبتكر وخلال خمس دقائق فقط، وذلك للمساهمة في نشر قيم التسامح والتعايش من خلال الموسيقى.



تحت شعار «الابتكار معبر المحلية للعالمية»، تم تنظيم الحدث الذي منح الحضور فرصة التعرف على العازفة الكازاخية المبتكرة جولسانا ماجزيمبكوفا، التي تمكنت من دخول موسوعة غينيس لأرقام القياسية بفضل أسلوبها المبتكر في تعليم الصغار والكبار كيفية العزف على الآلات الموسيقية المختلفة خلال خمس دقائق فقط من خضوعهم للتدريب، حيث قامت جولسانا خلال الفعالية التي تم تنظيمها أمس في جناح كازاخستان، بتقديم مجموعة من المعزوفات الموسيقية وبعض الأغاني الخاصة التي حاولت من خلالها شرح طريقتها في العزف، كما طلبت من الحضور ممن لم يسبق لهم العزف على أية آلة موسيقية في حياتهم، التطوع لتعليمهم، حيث تمكنوا تحت أنظار الحضور، ومن خلال طريقتها المبتكرة في التعليم، من عزف أول مقطوعة موسيقية لهم في حياتهم بعد خمس دقائق فقط من الشرح.



تبديل السلم

وحول طريقتها الفريدة في تعليم العزف على الآلات الموسيقية قالت جولسانا ماجزيمبيكوفا: «تقوم فكرتي الأساسية على تبديل السلم الموسيقي بالألوان، وحركات الأصابع المعتادة بالأشكال، وهو ما يساعد الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية قراءة النوتة الموسيقية، على عزف أهم المقطوعات الموسيقية العالمية والمحلية بطريقة سهلة وبأسلوب سلس خلال دقائق معدودة».



جولسانا لديها بالفعل مدرسة تختص بتعليم الأطفال كيفية العزف على الآلات الموسيقية، حيث تمكنت حتى الآن من تعليم أكثر من 1000 طفل، كما أن أسلوبها المبتكر في التعليم يلائم أيضاً الأشخاص الكبار من كافة الأعمار، فضلاً عن الأشخاص من أصحاب الهمم.



وتضيف جولسانا: «الموسيقى إلى جانب أنها لغة عالمية، فهي تمثل في الوقت نفسه ترياقاً لكثير من العلل، لذا تُستخدم الموسيقى وتعليمها لحل الكثير من المشاكل وتقويم السلوك وتهذيب الأرواح وللتشجيع على تبني قيم التسامح والتعايش مع الآخرين والكثير من الفضائل الأخرى».



الدومبرا

جدير بالذكر أن جولسانا تدرب على آلة «الدومبرا» التقليدية، والتي تشبه العود الصغير لكن بوترين فقط، كما تقوم بتعليم العزف على البيانو وعدد من الآلات الموسيقية الأخرى بالفكرة المبتكرة نفسها التي تقوم على تبديل السلم الموسيقي بالألوان وحركات الأصابع بالأشكال.