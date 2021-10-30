وفد بريطاني يزور جناح "كهرباء دبي" في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

زار وفد بريطاني رفيع المستوى مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وجناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي.

واستقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الوفد البريطاني برئاسة معالي غاي أوبرمان، وزير المعاشات والشمول المالي في المملكة المتحدة، وصوفيا بريكنال، نائب السفير، وجينا كروسان، المستشارة الاقتصادية في السفارة البريطانية في

دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هدفت الزيارة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة ودور الهيئة دعم مستقبل الطاقة النظيفة واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في حلول تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات طاقاتها الوطنية.

وأكد معالي الطاير أثناء اللقاء عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، وأهمية التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وحرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية مع القطاعين

العام والخاص من مختلف دول العالم، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية، والابتكار، والمدن الذكية والمياه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تسخير الهيئة إمكاناتنا لمواكبة

الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية للمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية مستدامة.

وقال معالي الطاير: "لدينا في هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز المشروعات التي تنفذها لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع

للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030."

وأشار معاليه إلى أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها، من أجل تعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والتي تعد الطاقة المتجددة

والنظيفة من أهم ركائزهما.

وأوضح معالي الطاير أن مركز الابتكار التابع للهيئة يترجم جهود الهيئة في دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة ويلعب دوراً مهما في دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة

على مستوى العالم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد.



تعزيز الشراكة

من جانبه، قال معالي غاي أوبرمان، وزير المعاشات والشمول المالي في المملكة المتحدة: "تشرفت المملكة المتحدة بحسن الضيافة التي أظهرها لنا معالي سعيد محمد الطاير وقد تأثرت حقًا بزيارتي إلى مركز الابتكار التابع لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. يوفر الالتزام الطموح لدولة

الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد الصفري فرصاً واضحة لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين بلدينا. كما يدعم ذلك طموحنا المشترك لمستقبل مستدام من خلال الابتكار والتعاون. لم تعرض جولة جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 إنجازاتهم الرائعة فحسب، بل أظهرت أيضًا

طموحهم نحو مستقبل مستدام حقًا. يجسد جناح المملكة المتحدة بالإضافة إلى موضوع المشاركة "الابتكار من أجل مستقبل مشترك"، إمكانات التعاون المستقبلي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة."

ويوفر مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز

الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص

الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار

الاصطناعية، إضافة إلى تطور المباني المستدامة في الهيئة.

وتشمل مشاريع ومبادرات الهيئة المعروضة في جناحها في إكسبو 2020 دبي - منطقة الاستدامة: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛

و"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ ومسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية-

الشرق الأوسط"، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا، محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج

العربي؛ وقمة دبي الجبلية وشلالات حتا المستدامة، وغيرها من مبادرات رائدة.