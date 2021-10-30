مواهب أفريقية ملهمة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

من كينيا إلى نيجيريا ومن أوغندا إلى جنوب إفريقيا، برز جيل جديد من المبدعين والمواهب الأفريقية الملهمة في إكسبو 2020 دبي، عبر برنامج كانون "Miraisha" الذي أطلقته منذ سبع سنوات، ليأتي ثماره اليوم، حيث أتاح البرنامج للمشاركين والمشاركات استعراض تجربتهم الناجحة والملهمة مع العالم، في منتدى استضافه اكسبو 2020 دبي.



ويأتي البرنامج ليساعد الناس في مكان يعيش 70 في المئة من الأشخاص بأقل من دولار في اليوم، ويبرز جيلاً جديداً من المبدعين عبر إفريقيا من خلال تنمية مواهبهم وتعزيز فرص العمل، ليجعل قصصهم الفريدة تنبض بالحياة من كينيا إلى نيجيريا ومن أوغندا إلى جنوب إفريقيا.



وقالت روث وارنجيرو، من كينيا، وإحدى خريجي البرنامج، إن البرنامج نجح في تغيير حياتها للأفضل، فلم يكن لديها فرصة لتنمية شغفها بالتصوير قبل الالتحاق ببرنامج كانون بسبب شح الموارد: "لقد وفر لنا البرنامج الأدوات والتجهيزات اللازمة خلال التدريب، وفتح أمامي أبواب لم أحلم بفتحها". وأضافت: "أصبح لدي فرصة للتعرف على قطاع التصوير بشكل احترافي ودخول سوق العمل بكل ثقة".



من جهته، أكد أوستن أودو من نيجيريا: أن "البرنامج بمثابة منصة تشاركنا من خلالها الأفكار وتبادلنا المعارف. اليوم، أحمل شهادة تدريب من كانون أستطيع من خلالها نقل المعرفة التي أخذتها ليستفيد منها أشخاصاً آخرين يشاركوني هذا الشغف".



بدورها، أوضحت كاتي سيموندز ، مديرة برنامج Miraishaفي شمال ووسط إفريقيا: أن "يساهم البرنامج في تعزيز فرص العمل وسبل العيش المستقبلية في إفريقيا من خلال دورات تدريبية وورش عمل للمصورين ومصوري الفيديو وصانعي الأفلام، وصقل مهاراتهم. نحن فخورون بتقديم هذا البرنامج في هذه الدول بالتعاون مع منظمات غير حكومية والمجتمعات المحلية ومراكز الفنون والمعاهد والمدارس".



وقد ساهم البرنامج منذ إطلاقه في 2014 في تدريب أكثر من 5950 شخصاً من كل أنحاء إفريقيا، وترك أثراً في حياة كل منهم. كما حصل خريجو البرنامج على 250 جائزة وطنية ودولية، وأصبح 18 شخصاً منهم مدربين معتمدين لدى كانون. كما تمكن 20 شخصاً من المشاركين في برنامج ميريشيا من إنشاء عملهم الخاص في قطاع التصوير المرئي.





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