المالديف تحتفل بيومها الوطني

المصدر: دبي - وام

هنأ إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، قيادة الدولة الرشيدة على التنظيم الناجح لإكسبو 2020 دبي وذلك خلال احتفال بلاده بيومها الوطني في موقع الحدث الدولي أمس.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بالرئيس إبراهيم محمد صالح.

إنجاز

وقال إبراهيم محمد صالح - في كلمته التي ألقاها بساحة الوصل - «أهنئ قيادة دولة الإمارات الرشيدة على التنظيم المميز لإكسبو 2020 دبي والذي يمثل إنجازاً يثير الإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى أن معرضاً بهذا التطور والحجم يُقام في الوقت الذي يعود فيه العالم إلى الحياة الطبيعية بعد تداعيات جائحة (كوفيد19).

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات جمعت أكثر من 190 دولة في هذا الحدث الدولي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهها العالم وهو أمر مثير للإعجاب ويشهد على بعد نظر قيادة دولة الإمارات للمستقبل.

وقال: لطالما كانت دولة الإمارات شريكاً مهماً في التنمية وصديقاً مقرباً لجزر المالديف، حيث تجمعنا مواقف مشتركة على الساحة الدولية وآمل أن نواصل القيام بذلك، إذ نتطلع في جزر المالديف إلى تعزيز شراكاتنا مع الإمارات ودول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تسامح وتعايش

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية جزر المالديف ونرحب بكم جميعاً في دولة الإمارات وفي إكسبو 2020 دبي ويسعدنا مشاركة جزر المالديف القوية والملتزمة في هذا الحدث العالمي.

وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها جسراً للتواصل بين شعوب العالم وهو ما يجسده معرض إكسبو 2020 دبي الذي يشهد مشاركة 192 دولة ويتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر التسامح والتعايش والحوار أولوية للتغلب بشكل جماعي على التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام، وبينما نتعاون جميعاً في إكسبو تنتظرنا رحلة لا تُنسى من التعاون العالمي لخير الإنسانية.

وأردف قائلاً: في عالم ما بعد جائحة كورونا يعد إكسبو 2020 دبي فرصة مناسبة لنا جميعاً للعمل معًا لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للجميع من خلال «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وذكر أن جناح جزر المالديف في إكسبو 2020 دبي يسلط الضوء على تعايش الطبيعة والحياة عبر رحلة لاكتشاف دور المحيط في تاريخ جزر المالديف وثقافتها وبيئتها وحياتها البحرية بالإضافة إلى ممارساتها المستدامة، ونتعرف على ما يعطي هذه الدولة جوهرها وهويتها الفريدة في أوساط السياحة العالمية.

وأعرب عن تقديره لرئيس جمهورية المالديف ويوسف رضا المفوض العام وفريقه للمشاركة الهادفة لجزر المالديف في هذا الحدث الدولي المهم، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجزر المالديف قوية وشهدت نمواً كبيراً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 43 عاماً، وقال: من خلال إكسبو 2020 دبي نأمل أن نبني على الشراكات القائمة بين بلدينا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.

وضم احتفال اليوم الوطني لجمهورية المالديف مجموعة متميزة من الأنشطة الثقافية والترفيهية شملت عرضاً على منصة الوصل وموكباً استعراضياً وعزفاً حياً للموسيقى في جناح جمهورية المالديف.

ويُعقد اليوم منتدى استثماري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي تستضيفه حكومة جمهورية المالديف ويستهدف المستثمرين الدوليين ومجتمع الأعمال.