جيل باربر.. تهدي «الفرصة» لجمهور «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

وسط أجواء تفاعلية أحيت المغنية وكاتبة الأغاني الكندية جيل باربر تشانسز حفلاً غنائياً على مسرح «دبي ميلينيوم»، الذي حضره أكثر من 300 شخص من زوار معرض «إكسبو»، الذين كانوا على موعد مع أجمل أغنياتها، التي أهدتها إلى دبي والقائمين على المعرض، الذي وصفته بالحدث الاستثنائي العالمي، الذي أسهم في جمع العديد من بلدان العالم في مكان واحد تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

عقبات

وعبرت جيل عن سعادتها العامرة بالمشاركة ضمن فعاليات المعرض، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المشاهدين حول العالم، منذ الإعلان عن انطلاقة إلى جانب حفل الافتتاح، الذي جمعت أفكاره الكثير من المعاني السامية حول التسامح واحترام الآخر وثقافته ومعتقداته، وبهذه المناسبة أهدت الجمهور أغنية «الفرصة»، وحثتهم على اغتنام الفرص وعدم الاستسلام للتحديات، كما قدمت مجموعة من الأغنيات باللغة الفرنسية.

إيقاع معاصر

والجدير بالذكر أن جيل أصدرت ألبومها الأول في عام 2008، ووجد الألبوم، الذي سرعان ما أثبت شعبيتها كونها مغنية تجمع في صوتها بين إيقاع المعاصرة، وفخامة الأغنيات الكلاسيكية، التي لا تزال تلقى صدى لدى الكثير من الناس، ورشّحت لثلاث جوائز «جونو»، وتشتهر بطبقاتها الموسيقية المتعددة.

أغنيات الصدارة

ومع أغنية Never Quit Loving You كانت الحياة تضج في أرجاء مسرح «دبي ميلينيوم» كما هي الحال على الخشبة، وعلى المنوال ذاته، بدت أغنية The Least That She Deserves من ألبوم ديون الأخير نابضة بالحياة والحيوية، وكان للأغنيات الرومانسية، التي اشتهرت بها الفنانة الكندية حصة كبرى من حفل دبي، ومنها عنوان الألبوم الأخير All My Dreams، وأغنية Oh My My.

ولن يمر الحفل كما قالت جيل من دون أغنية فرنسية تعود بها «قيثارة كندا» إلى ذكريات الماضي، أما الختام فكان مسكاً مع رائعة Only You الأغنية التي ودعت بها جيل جمهور دبي، وقد اغرورقت عيناها بالدموع تأثراً بصيحات المعجبين، التي تطلب المزيد، وامتناناً لجمهور جديد، واجهته للمرة الأولى.