جناح صربيا في إكسبو يستقبل زواره بجناحين واقعي وافتراضي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

افتتح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، الجناح الرسمي لبلاده في إكسبو 2020دبي، بحضور رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، العضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية، وتاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا والمفوض العام لجمهورية صربيا في معرض إكسبو 2020 دبي.

ويقدم الجناح عبر "كبسولة زمنية" قصص صربيا الفريدة، بجناح واقعي على أرض دبي، وآخر افتراضي عبر الإنترنت، في دمج فريد وغير محدود.

وشهد الزوار أفكاراً رائدة وتصميمات مميزة، في جناح صربيا، إذ أمكنهم الاطلاع على السقف المنحدر لمسكن فينتسا من العصر الحجري الحديث، كما استشرفوا مستقبل البشرية، مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتفاعل الزوار مع الجناح على مستويات عدة، من الطعام إلى الموسيقى الحية، ومن مقاطع الفيديو المذهلة إلى المشاركة في المعارض الرقمية والمادية، والعروض التقديمية، والمناقشات.

وفي الجناح الافتراضي، يتحول الزوار إلى شخوص رقمية عبر تقنية الأفاتار، ليستكشفوا مجموعة من المعارض الافتراضية، ويكونوا قادرين على الالتقاء والتفاعل مع الآخرين في الوقت الفعلي، أينما كانوا في العالم، باستخدام تقنية التصوير المجسم، وتعتزم صربيا عقد لقاءات تجارية واجتماعية لم تكن ممكنة من قبل.

وسيصادف الزوار داخل الجناح زوارًا افتراضيين من خلال الوصول إلى الجناح من خلال تطبيق للجوال، وكسر الحواجز بين العالم المادي والعالم الافتراضي.