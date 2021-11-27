أيقونة الكريكت وسيم أكرم: لم أر حدثاً مثل إكسبو 2020 دبي طوال حياتي

المصدر: البيان

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تملكت الدهشة أيقونة الكريكيت وسيم أكرم، عندما زار إكسبو 2020 دبي، لذلك وصف الحدث الدولي بـ"الأمر الذي يصعب تصديقه"، ثم أضاف: "بينما أبلغ من العمر 55 عاماً، لم أر شيئاً كهذا من قبل طوال حياتي".



وأثناء زيارته لإكسبو 2020 دبي، بصفته سفير العلامة التجارية ماستركارد، شارك أكرم، الذي يُنظر إليه على نطاقٍ واسع باعتباره أحد أعظم وأسرع رُماة الكرة في تاريخ لعبة الكريكت، في مجموعة من الأنشطة والمسابقات الممتعة التي تُعنَى باللياقة البدنية مع 250 ضيفاً، وقام بتقديمها المذيعين كريس فيد، وبريتي مالك في مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي، وسط حماسة جماهيرية عالية.

وتحدث وسيم أكرم في حوار صحافي عن وجوده في إكسبو 2020 دبي، وعن تفاؤله بمستقبل لعبة الكريكت، كما تطرق إلى الأسباب التي تجعل من الإمارات وجهة جاذبة للعبة عالمياً. وتالياً نص الحوار.



هل يمكنك أن تُخبرنا عن انطباعاتك الأولى حول إكسبو 2020 دبي؟

-إنه أمر يصعب تصديقه، بينما أبلغ من العمر 55 عاماً، لم أر شيئاً كهذا من قبل طوال حياتي. أحببت حقيقة أن دبي قد أنشأت مركزاً للياقة البدنية هنا، إنه يُظهر مدى دعم السلطات للشعب في الحصول على لياقة بدنية وأن يصبحوا أصحاء حتى يتمكنوا من العيش بحيوية لفترةٍ أطول.



ما هي النصيحة التي تقدمها للاعبي الكريكت الشباب الذين يحاولون تحسين مستواهم؟

-لا يهم إن كنت رامي كرات سريع، أو ضاربا للكرة أو لاعبا دوارا.. شاهد مستجدات وطرائق وفعاليات لعبة الكريكت لأنك ستتعلم الكثير من خلال مشاهدتك هذه اللعبة.



ماذا رأيت أيضا أثناء زيارتك لإكسبو 2020؟

-بحسب القائمة التي أعددتُها، جناح باكستان هو الوجهة التي أحببت زيارتها إلى جانب أجنحة وفعاليات عدة.



الإمارات أصبحت مركزاً للعبة الكريكت الباكستاني في السنوات الأخيرة. كيف تنظر لذلك؟

-بالتأكيد، دولة الإمارات العربية المتحدة هي وطننا الثاني في كل شيء. نحن نعرف الملاعب هنا جيداً والطقس في الإمارات مشابه لبلادنا.



ما الذي يجعل من الإمارات بقعة جاذبة للعبة الكريكت؟

-المنشآت والمرافق والفنادق والأمن والملاعب هنا هي من بين الأفضل في العالم.



هل أنت متفائل بشأن مستقبل لعبة الكريكت الباكستاني؟

-أعتقد أن المنتخب الباكستاني قدم أداء جيدا خلال السنوات الماضية بشكل لا يُصدّق داخل الملعب وخارجه. إن لعبة الكريكت الباكستاني في أيدٍ أمينة بقدر ما يكون قائدهم مهتما ولائقا لأداء أفضل، وهو ينتظره مستقبل واعد. أرى أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت باكستان ستنجح وتبلي حسنا.



ماذا يحمل لك المستقبل شخصياً؟

-أمارس التعليق والعمل الإعلامي وأعمل سفيرا للعلامات التجارية على غرار ماستركارد. وأستمتع بحياتي وأعمل بجد. آكل جيدا وأنام جيدا وأقضي الوقت مع أطفالي.

