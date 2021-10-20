نورا المطروشي: استكشاف الفضاء لا يقتصر على جنس أو دولة

المصدر: البيان

تأمل نورا عيسى المطروشي أن تصبح أول رائدة فضاء عربية، وأن تكون مهمتها الأولى إلى القمر؛ وتقول نورا إن استكشاف الفضاء لا يقتصر على جنس أو دولة، وإنه مجال مفتوح للجميع.

أجرت خدمة أخبار إكسبو دبي الحوار التالي مع نورا المطروشي، خلال مشاركتها في أسبوع الفضاء، الذي ينظمه إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري، وهو الأسبوع الثاني من أسابيع الموضوعات العشرة التي ستقام في أنحاء موقع الحدث الدولي ضمن برنامج الناس وكوكب الأرض.

تم اختيارك لتكوني أول رائدة فضاء عربية. ما أهمية ذلك بالنسبة لك ولدولة الإمارات وجميع النساء؟

- إنها مسئولية كبيرة أن يتم اختياري لأكون أول رائدة فضاء عربية. ومجال استكشاف الفضاء لا يقتصر على جنس أو على دولة، فهو مفتوح للجميع؛ وأعتقد أن النساء في عالمنا العربي سيتشجعن لدخول هذا القطاع بعد أن يروني دخلت فيه.

هل قدم لك هزاع المنصوري أي نصيحة؟ وكيف ألهمتك مهمته؟

- نعم، هزاع المنصوري وسلطان النيادي قدما لي النصائح الكثيرة؛ فهم من الدفعة الأولى ونستفيد من خبرتهم، حيث مرا بالتجربة كاملة. ومن النصائح أن أقوي عضلات اليدين من خلال التمرين المتواصل، لأنه في الفضاء نعتمد على حركة اليدين كثيرا، ومع الحركة المتواصلة ستتعبان؛ فلهذا يجب تقويتهما.

هل بدأت مرحلة تدريبك؟ وكيف تسير الأمور حتى الآن؟

- بدأت مع زميلي محمد الملا التدريبات في مركز محمد بن راشد للفضاء، كما بدأنا تعلم اللغة الروسية، وبدأنا بعض التدريبات للتعامل مع الصحافة، وإن شاء الله سنبدأ التدريبات على الطيران، لنكون مستعدين أكثر عندما يبدأ التدريب مع ناسا.

ما هي آمالك بالنسبة لمهمتك الأولى؟

- لم تحدد مهمتي الأولى بعد؛ آمل أن تكون مهمتي الأولى إلى القمر؛ وآمل أن أتمكن من القول إنني خطيت خطوة واحدة على سطح القمر.

ما هي النصيحة التي تقدميها للفتيات اللاتي يرغبن في العمل في قطاع الفضاء؟

- نصيحتي أن نسعى لتحقيق أهدافنا؛ فإن فرص تحقيق الأهداف موجودة، وحتى إن لم تكن الفرص موجودة يمكننا أن نصنعها. وإذا في يوم من الأيام وصلنا لمرحلة تمكننا من إعطاء الفرص للناس فلنقدمها لهم، لأننا في يوم من الأيام كنا مكانهم وكنا نرغب في الحصول على فرصة.

هل أردت أن تصبحي رائدة فضاء عندما كنت طفلة؟

- نعم، عندما كنت صغيرة كنت أحلم دائما بأن أصبح رائدة فضاء، وأذكر أن معلّمتي حولت لنا الفصل إلى سطح القمر، وأعطتنا معلومات عن كوكب الأرض والكواكب في مجموعتنا الشمسية؛ وبسبب هذه التجربة، بدأ يرسخ في داخلي هدف بأن أصبح رائدة فضاء.

برأيك، ما الذي سيحققه إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات وللإنسانية؟

- إكسبو 2020 دبي يعطي الفرصة للدول أن تجتمع في مكان واحد، وأن تجتمع العقول البشرية في هذا المكان لمناقشة الأفكار وتبتكر وتطور تلك الأفكار؛ وتلاقي وجهات النظر من الممكن أن يُلهمنا. إكسبو 2020 دبي منصة للإنسانية، لكي نعمل مع بعضنا البعض ونبني مسقبلا أفضل لنا ولأجيال المستقبل.