مالي.. أرض الذهب

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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جمهورية مالي، الملقبة بـ"أرض الذهب".. هي دولة غير ساحلية تقع في غرب قارة أفريقيا. وتحدها الجزائر شمالاً والنيجر شرقاً وبوركينا فاسو وساحل العاج في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب.

تزيد مساحة مالي عن 1,240,000 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حولي 20 مليون نسمة، وعاصمتها بماك، وعملتها " فرنك" بينما تستخدم الفرنسية اللغة الرسمية للبلاد.

يمر بمالي نهران رئيسيان، وهما: نهر "السنغال" الذي ينبع من غينيا، ويتدفق في الاتجاه الشمالي الغربي عبر الحدود وصولاً إلى السنغال، أما النهر الثاني فهو نهر "النيجر" الذي يمر من وسط مالي، ويعتبر من أهم المعابر المائية التي تستغل للنقل، وتتنوع تضاريس مالي بين أراض منبسطة، وسهول جدباء لا زرع فيها ولا شجر في الجزء الجنوبي، وسهول متموجة مغطاة بالرمال في الجزء الشمالي، كما تتضمن تضاريسها عدة تلال وجبال وعرة.

وتتميز مالي بتنوع سكانها العرقي، فمنهم مجموعة المانديالتي التي تشكل حوالي 50% من إجمالي السكان، والطوارق، والعرب الذين يشكلون حوالي 10%، والفولتايك الذين يشكلون نسبة 12%، والسنغاي 6%، والبول وهؤلاء 17%، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5%.

ورغم أن اللغة الفرنسية في مالي هي اللغة الرسمية، إلا أن لغة البامبارا تعتبر أكثر اللغات استخداماً، حيث يستخدمها حوالي 46.3% من مجمل السكان، ويشار إلى أن العديد من اللغات الإفريقية موجودة في مالي، ولا يقل عددها عن 13 لغة وطنية.

تاريخ

حكم مالي الملك المسلم منسى موسى في القرن الرابع عشر الميلادي، والذي عرف بلقب أغنى رجل في العالم، حيث قدرت ثروته آنذاك بمبلغ 400 مليار دولار أميركي، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أنه من المستحيل تحديد ثروته في رقم.

وكانت دولة مالي في السابق جزءاً من مملكة غانا ومالي ثم استعمرتها فرنسا وحولتها إلى السودان الفرنسية، إلى أن حصلت على استقلالها في 1959 ثم حدث انقلاب في البلاد عام 1991 أدى الى إنشاء دولة حديثة.

ورغم أن مالي هي ثالث أكبر متنج للذهب في القارة وهي تشكل 80 % من أرباح مالي في السابق، حيث لقبت بأرض الذهب إلا أن حوالي نصف سكان مالي يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد.

وتستخدم 34% فقط من الأراضي للزراعة في البلاد، فيما تحتل الغابات نسية 10% من مساحة البلاد، ويعبر خط الاستواء الحراري دولة مالي وهي بذلك تعد من اكثر الدول الحارة في العالم .

ويبلغ معدل البطالة في البلاد حوالي 30 % وتوظف الزراعة حوالي 80% من الناس.