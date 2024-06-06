صندوق محمد بن راشد للابتكار يختار الدفعة الثامنة من المبتكرين

المصدر: دبي - وام

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، بهدف دعم الابتكار على مستوى الإمارات، عن اختيار مجموعة مبتكرين ورواد أعمال، للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وتم تصميم برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي أطلق في 2018، بهدف تحفيز الابتكار في الإمارات، حيث يمكن المبتكرين ويزودهم بأدوات تعزز قدراتهم على التأثير الإيجابي في القطاعات التي يعملون بها، وعلى اقتصاد الإمارات، ويركز البرنامج على القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في الدولة.

وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام للدفعة بدعم كبير، يشمل مجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، وإمكانية الاستفادة من الاستثمارات، وبناء شبكة علاقات واسعة، وبالتالي تعزيز القدرات وتسريع وتيرة النمو وفتح آفاق جديدة للتوسع.

وقد أسهم البرنامج بدور حيوي في نمو مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة من أنحاء العالم وتطويرها، ما مكنها من إبراز قدراتها وإمكاناتها الكامنة كمحفزات للابتكار والنمو الاقتصادي.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يسرنا اختيار المؤهلين للانضمام إلى البرنامج من بين مجموعة متميزة من الشركات المبتكرة، ممن أظهروا إمكانات كبيرة وواعدة، تتيح الإسهام بفعالية في رسم معالم المستقبل.

إن نجاحنا المستمر في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من أنحاء العالم والإسهام في الإنجازات التي حققها مبتكرون ورواد أعمال ما هي إلا شهادة على جهود الحثيثة لتطوير منظومة الابتكار في الدولة، بهدف الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في دولة الإمارات».

جرى اختيار المنضمين للدفعة الثامنة بعناية من بين مجموعة كبيرة من الطلبات، وذلك بعدما خضع المتقدمون لتقييم شمل معايير دقيقة، حيث تم اختيار 20 شركة ناشئة من مجموعة تضم أكثر من 200 شركة من 35 دولة في أنحاء العالم.

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