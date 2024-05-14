عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء ومسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الاقتصادي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال الأوروبي من سلسلة «حوارات إنفستوبيا» التي تعقد في أوروبا، جاء ذلك على هامش فعالية النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا أوروبا»، والتي تم انعقادها في مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا مؤخراً.

وعقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لمناقشة آليات وخطط جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

وقال معاليه خلال الاجتماع: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متزايداً، حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، ويعمل في السوق الإماراتية أكثر من 600 شركة إيطالية بالعديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما وصل إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إيطاليا نحو 300 مليون دولار خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات نحو قرابة 343 مليون دولار في نفس الفترة».

عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً آخر مع أدولفو أورسو، وزير الصناعة الإيطالي، لتعزيز التعاون وبحث إمكانية إقامة مشاريع جديدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وكذلك موقعهما الجغرافي الحيوي.

وبحث معاليه مع جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وقبرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والصحة والتعليم.

وناقش معالي عبدالله بن طوق خلال اجتماعه مع سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والمؤسسات والمشاريع الاستراتيجية، سُبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين.

والتقى الوزير ماركو زاني، عضو البرلمان الأوروبي، حيث أكد الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لا سيما أن الإمارات تعد أكبر وجهة تصدير وشريكاً استثمارياً للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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