«دبي للثقافة» تروج لمعالم ووجهات الإمارة خلال سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشاركتها في النسخة الـ 31 من معرض «سوق السفر العربي 2024»، الذي أسدل الستار على فعالياته، أمس. وجاءت هذه المشاركة انطلاقاً من أهمية المعرض، الذي يُعد منصة مهمة لترويج معالم ووجهات دبي السياحية، إلى جانب تبادل المعرفة وعرض الابتكارات، وتسليط الضوء على الرؤى المستقبلية في قطاعات الطيران والإقامة والضيافة، ومناطق الجذب السياحي، ما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تحفيز السياحة الثقافية في دبي، وترسيخ مكانتها حاضنة للإبداع ووجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

واستعرضت «دبي للثقافة» خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة دبي مجموعة من أصولها الثقافية والتراثية، ومن بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ويسرد حكاية دبي المتفردة ونشأتها ونمط الحياة التقليدية، التي كانت سائدة فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى سبعينيات القرن العشرين، ويستعرض المتحف عبر 22 جناحاً موزعة على أكثر من 80 بيتاً صممت وفقاً للمعايير العالمية تاريخ دبي والإمارات وتراثها، وما حققته من إنجازات نوعية، ويقدمها لزواره من خلال تشكيلة متنوعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة، التي أسهم في تقديمها أكثر من 100 شخص من أفراد المجتمع المحلي، ما يسهم في توفير مجموعة تجارب ثقافية مميزة، تهدف إلى التعريف بعناصر التراث والثقافة المحلية وإبراز جمالياتها وأصالتها.

كما عرضت الهيئة «متحف الاتحاد»، الذي يوثق قصة تأسيس الدولة، ويحتفي بسيرة الآباء المؤسسين وما أظهروه من التزام وروحٍ وطنية، ويتيح لزواره فرصة استكشاف تراث الإمارات العريق قبل توقيع وثيقة الاتحاد، والتعرف على التسلسل الزمني لقيام الاتحاد ودستور الدولة، وأبرز محطاتها وإنجازاتها، وذلك عبر ما يقدمه من معارض وبرامج تفاعلية ومبادرات تعليمية ومقتنيات، تشمل مجموعة واسعة من الصور والوثائق المتعلقة بتأسيس الدولة وتوثيق رحلة الاتحاد، ويتميز المتحف بوجود سبعة أعمدة ترمز إلى عدد الأقلام، التي استخدمت في التوقيع على وثيقة الاتحاد، كما يحتوي على مكتبة ومركز تعليمي وقاعة مؤقته للمعارض.

من جهة ثانية نظمت الهيئة في مجلس كبار الشخصيات ضمن السوق معرضاً ضم 5 أعمال فنية، تبرز إبداعات الفنان الإماراتي عمار البنا، الذي عبر من خلالها عن نظرته الخاصة للبيئة والطبيعة والتراث المحلي، وهو ما تجلى في لوحاته التي تحمل عناوين «القمم المزدوجة – المتشابهة»، و«الزراعة على سفوح الجبال»، و«ضخم» و«الفن المعماري البيئي» و«رغم كل الصعاب»، ويأتي تنظيم المعرض بهدف تمكين أصحاب المواهب المحلية، والتعريف بإنجازاتهم، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

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