«قمة AIM للاستثمار» تناقش الابتكار والتكنولوجيا ومستقبل التمويل

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تواصلت أمس فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024 في أبوظبي لليوم الثاني، وتضمنت جلسات مهمة ضمن محاورها الرئيسية التي شملت الابتكار والتكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمة الاستثمار في ريادة الأعمال، ومنتدى مستقبل التمويل.

وشهدت القمة عقد منتدى الاستثمار الصيني والذي تضمن مناقشات مهمة تتناول دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين، جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وداوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة «AIM» العالمية وعدد كبير من الخبراء ورجال المال والأعمال. وأشاد المشاركون، بالتطور الكبير للعلاقات التجارية وازدهارها بين الصين والإمارات.

مركز حيوي

وأكد جمال الجروان– في تصريحات خاصة لـ «البيان»- أن الإمارات تحولت إلى مركز حيوي يجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الصينية تمثل نموذجاً مهماً وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن أرقام التجارة بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، وأضاف أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب استثمارات صينية مباشرة، وتنوعت لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد.

و أشار إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة في تزايد مستمر وتحتضن دولة الإمارات على أرضها آلاف المقيمين الصينيين يسهمون بفاعلية في نمو عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.

وأضاف إن كبريات الشركات الإماراتية تستثمر أموالاً ضخمة في الصين في مجالات تشغيل الموانئ وتنمية المناطق الاقتصادية والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية وغيرها.

مذكرة تفاهم

وأعلنت مؤسسة AIM العالمية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إل بي» الكورية للاستثمار التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها مليار دولار، لإطلاق مشروع مشترك، يهدف إلى تعزيز حركة الاستثمار العالمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من المزايا والقدرات الرئيسية للشركتين. وتعهد الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بتعزيز مبادرات كل منهما باستخدام الوسائل المتنوعة، والمشاركة بفاعلية في الأنشطة المشتركة.

حضور قوي

بوفد ضم عدداً من هيئات ومؤسسات الإمارة، تشارك إمارة الشارقة في القمة. وضم الوفد الذي ترأسه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد).

وتضمن برنامج المشاركة جناحاً مشتركاً من الجهات المشاركة من الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في جلستين حواريتين رئيسيتين تناولتا الأبعاد التنموية المستدامة للاستثمار، وآليات الترويج المبتكرة لوكالات الاستثمار الأجنبي المباشر للوصول إلى مجتمعات الأعمال العالمية.

وأشار حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة «AIM للاستثمار» تؤكد حرص الدائرة المتواصل للتواجد في مختلف المعارض والمحافل الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، من خلال تنشيط وتشجيع وجذب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما وتأتي المشاركة ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي تركز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، وذلك استكمالاً لجهودها وسعيها في استقطاب المستثمرين، حيث يعد هذا الحدث إحدى أفضل المنصات للقاء رجال الأعمال والشركات، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

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