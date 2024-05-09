اختتام أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

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اختُتمت أعمال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي. وستنعقد النسخة الثالثة من القمة يومي 7 و8 مايو 2025.

وانعقدت القمة بنسختها الثانية، في مدينة جميرا على مدار يومين، وجمعت تحت مظلتها ما يزيد على 8,000 مشارك من صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين ومؤسسي الشركات الناشئة في 118 دولة حول العالم، بمن فيهم حوالي 300 من قادة الفكر الذين شاركوا في 125 جلسة حوارية عبر خمس منصات رئيسية، وأكثر من 200 جهة عارضة استعرضت أحدث تقنياتها المتطورة.

وحضر القمة كذلك ما يزيد على 20 من كبار الشخصيات الحكومية بمن فيهم عمدة سيول ومحافظو المصارف المركزية ونوابهم.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تخطّت قمة دبي للتكنولوجيا المالية كونها مجرد ملتقى للأعمال في القطاع المالي، لتشكّل اليوم منصة مهمة للعمل الجماعي والحوارات العميقة التي تفتح آفاقاً واسعة للتأثير والتقدم والتعاون، وتوفر فرصاً استثنائية للنمو والابتكار. وتدعم هذه القمة مساعي دبي لصياغة مستقبل القطاع المالي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد لشركات التكنولوجيا المالية».

وافتتح أعمال اليوم الثاني من القمة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وأعقب ذلك جلستان نقاشيتان مع معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، ويي-هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية: «نشهد اليوم مرحلة استثنائية من التحول التكنولوجي، حيث تحدد التكنولوجيا المالية سبل إجراء معاملاتنا المالية، وكيفية ادخار أموالنا وإدارة شؤوننا المالية، بما في ذلك آليات إدارة الخدمات المالية التقليدية.

وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً في عائدات التكنولوجيا المالية حول العالم بمقدار ستة أضعاف، بالإضافة إلى تنامي الإقبال على استخدام العملات الرقمية لتتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار.

ومن المتوقع للتكنولوجيا المالية هذا العام أن تستأثر بنسبة 5% إضافية من إيرادات قطاع الخدمات المالية العالمية، وأن تتجاوز قيمة المدفوعات الرقمية 10 تريليونات دولار خلال العامين القادمين. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تشكل التقييمات المصرفية المدفوعة بالتكنولوجيا المالية 25 %». وأضاف أميري: «توفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة مثلى لاستكشاف آفاق تطور القطاع المالي.

ولهذا السبب، تركز استراتيجية مركز دبي المالي العالمي على لعب دور فاعل في ثورة التكنولوجيا المالية. ولطالما كان الابتكار جزءاً لا يتجزأ من هوية المركز منذ تأسيسه قبل عشرين عاماً، ويتجلى ذلك واضحاً في علاقاتنا مع المواهب والمستثمرين والجهات التنظيمية. وبفضل قيادتنا الحكيمة، تمكنت دبي ومركز دبي المالي العالمي تحديداً من لعب دور رائد في قيادة مستقبل الابتكار والخدمات المالية.

وفي هذا الإطار، قمنا بتوفير المنظومة الأشمل في المنطقة لتمكين عملائنا من تحقيق إنجازات استثنائية ضمن بيئة تحتضن التكنولوجيا المالية وتدعمها. ولهذا يشكل مركز دبي المالي العالمي وجهةً مثلى لرواد الأعمال الموهوبين، وبوابة عالمية للتواصل بين الشرق والغرب، ونقطة اتصال حيوية للأسواق العالمية». وشاركت في قمة دبي للتكنولوجيا المالية هذا العام أكثر من 50 مؤسسة دولية.

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