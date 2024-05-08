مسؤولون واقتصاديون: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بيئة جاذبة للاستثمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بيئة جاذبة للمال والأعمال. وأوضحوا – في تصريحات خاصة - لـ«البيان» على هامش المشاركة في الدورة الـ 13 من قمة AIM للاستثمار- أن الدولة نجحت في تطوير البيئة الاستثمارية والانطلاق باستثمارات عملاقة في مختلف القطاعات، كما نجحت في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: إن الإمارات حققت طفرة حقيقية في تطوير القوانين والتشريعات. وأضاف أن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين يتوافدون إلى الدولة لتأسيس شراكات استثمارية ومشاريع جديدة. وأوضح أن الإمارات بفضل ما توفره من امتيازات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وانطلق رجال الأعمال من الإمارات إلى الشرق الأوسط كما فعلت مجموعة اللولو، مشيراً إلى أن المنظمات الاقتصادية الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد الوطني. وأشاد يوسف علي بجهود الإمارات في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المباشرة بصفة عامة، وتستهدف جذب نحو 150 مليار دولار استثمارات مباشرة.وقال: إن الإمارات حققت استثمارات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر. ووصلت لتكون الدولة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة وهذا شيء مذهل. وهناك أيضاً الاستثمارات الإماراتية في الخارج كذلك واضحة، وظهر ذلك جلياً في مصر في منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت الاستثمارات فيها 35 مليار دولار، ولا تزال الإمارات تتحرك حول العالم أو مع شركائها في التنمية. وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة أحدثت طفرات واضحة في الاقتصاد الإماراتي، وأسهمت في التطوير وتعزيز النمو. وحول التجارة العربية البينية لم تصل إلى المستوى الذي نطمح إليه ونأمل أن تزيد هذا العام بحوالي 4 % ونأمل أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة أمل الهدابي رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي أن الدولة توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم. وأضافت أنها تشعر بالفخر عندما تستمع إلى سيدات الأعمال يتحدثون عن التسهيلات التي تقدمها الغرف التجارية الإماراتية، مشيرة إلى التطور الكبير في القوانين والتشريعات. وأوضحت أن الإمارات عززت مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية ومركز دولي لتجارة المال والأعمال، وتابعت: نجحت الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة بسبب التوترات السياسية والعالمية.

وأكدت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن الإمارات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط المشروعات الكبيرة والعملاقة، مشيرة إلى أن حكومة الإمارتية تدعم جميع الشركات التي تأسست داخل الدولة وتقدم لها خدمات مميزة وتفتح لها أسواق خارج الإمارات وتشجعها على التصدير وإعادة التصدير. وأضافت أن الغرف التجارية في الإمارات تقدم دعماً غير عادي لرجال الأعمال والشركات والمشروعات المشتركة.

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