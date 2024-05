«شيك لو فريك» يطلق مجموعته لموسم الربيع

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «شيك لو فريك» البوتيك النسائي الراقي عن إطلاق مجموعته لموسم الربيع، والتي تضم باقةً منتقاةً بعناية من الفساتين، والأثواب، والجامبسوت، والأطقم المنسّقة وغيرها من القطع، لتجسّد جوهر الأناقة والرقيّ الذي ينبض أنوثةً.

ويفتخر البوتيك بتقديم تشكيلة متنوعة من العلامات العالمية الراقية إلى جانب علامته الخاصة التي تتفوّق بالفعل على غيرها، بدءاً من الأطقم التي تليق بالإطلالات الشاطئية وصولاً إلى الفساتين القصيرة الأنيقة، وبدءاً من الملابس الرسمية الأنيقة وصولاً إلى الملابس شبه الكاجوال والساحرة.

حيث تخاطب علامة شيك لو فريك السيدات الراقية والمتميّزات اللواتي يستخدمن الموضة كوسيلة للتعبير عن أنفسهنّ. ومن خلال مجموعتها الجديدة لموسم الربيع، تسعى العلامة إلى تمكين المرأة وإلهامها للاحتفاء بأسلوبها الفريد.

ومن أبرز التصاميم التي تكتنفها المجموعة، طقم The Athena المبهر المزيّن بنقشة جلد الفهد والمتوفّر أيضاً بألوان أخرى. يُعَدّ طقم The Athena التصميم الأكثر مبيعاً لدى العلامة منذ العام 2020، بحيث يجسّد ذروة الرقي العصري، ما يجعله خياراً مثالياً لأمسية ربيعية مليئة بالمرح برفقة الأصدقاء. يتّسم طقم The Athena بياقة عميقة على شكل V تمنح الجسم مظهراً ممشوقاً.

