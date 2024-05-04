مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال مايو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً في إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة بإجمالي يصل إلى أكثر من 5 ملايين مقعد خلال مايو 2024 (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، مقارنة مع 4.88 ملايين مقعد في أبريل الماضي، بنمو نسبته 15%، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة في تقريرها الشهري أن مطار لندن هيثرو احتل المركز الثاني مسجلاً 4.2 ملايين مقعد، أي أقل بنسبة 20% من حجم السعة في مطار دبي الدولي، في حين حل مطار أمستردام في المركز الثالث عالمياً بـ3.5 ملايين مقعد.

أما من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالمياً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، بينما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.5 ملايين مقعد.

وكشفت بيانات المؤسسة أنه في مايو 2019، كان مطار دبي الدولي يحتل ثامن أكثر المطارات الدولية ازدحاماً من حيث السعة بـ3.4 ملايين مقعد. بعد خمس سنوات، في مايو 2024، أصبح المطار أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بـ5 ملايين مقعد، بزيادة قدرها 49% مقارنة بعام 2019.

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