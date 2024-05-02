«سبينس» تجمع 1.38 مليار درهم من الطرح العام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً. ويعني ضمناً أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 5.51 مليارات درهم (حوالي 1.5 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العامة الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل). ومن المتوقع أن يبدأ التداول بأسهم سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس المقبل تحت الرمز ( SPINNEYS ).

تفاصيل سعر الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم سبينس بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ حصيلة عوائد الطرح 1.38 مليار درهم (حوالي 375مليون دولار) تقريباً. وأبقت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح المكون من 900.000.000 سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «يعكس الإقبال الهائل على الطرح العام الأولي مع تسجيل فائض اكتتاب بواقع 64 مرة مدى جاذبية العرض الاستثماري للشركة. وقد أتاحت سبينس للمستثمرين فرصة المشاركة في إدراج جذاب على مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات، وأن يصبحوا جزءاً من قصة نجاح خاضتها الشركة على مدى عقود لتصبح واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في الدولة.

ومع توسع شبكة متاجرنا وزيادة حضورنا عبر الإنترنت وسلسلة التوريد المتكاملة رأسياً، نملك اليوم سجلاً حافلاً بالأداء المالي المتميز مع معدل نمو ثابت على أساس المثل بالمثل وهوامش أرباح قوية. ونحن متحمسون لبدء فصل جديد في مسيرة الشركة مع قاعدة متنوعة من المساهمين المحليين والدوليين».

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المكتتبين الأفراد) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة الثلاثاء 7 مايو، ويتوقع بدء إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

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