74 % حصة القطاع غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الاقتصاد غير النفطي يمثل المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن ينمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.7 % على مدار عامي 2024 و2025، مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن، قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».

وأضاف بن طوق على هامش فعاليات قمة إيكونومي ميدل إيست 2024 التي عقدت في أبوظبي أمس، أن الإمارات استطاعت مع التنويع الاقتصادي، تحقيق معدل مستمر لنمو اقتصادها، رغم التباطؤ الذي يمر به الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاستثمارات الاستراتيجية للدولة في القطاع غير النفطي والابتكار والتنمية والتكنولوجيا والاستدامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لم تكن بمثابة صمام الأمان من التلقبات السعرية للنفط فحسب، بل جعلت الإمارات في الريادة الإقليمية بمختلف قطاعات التنمية.

وألقى بن طوق الضوء على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات على صعيد مستقبل تحول الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل نحو النمو ورؤية العالم على صعيد الحياد الكربوني.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى نجاحات الدولة في تعزيز مكانتها السياحية، بالتوازي مع رؤيتها نحو الابتكار والاستدامة، حيث تلتزم بتعزيز السياحة والضيافة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي مع الطراز العالمي، مستندة أيضاً لجودة البنية التحتية والمقومات السياحية ومعايير الضيافة العالمية، وتنوع مناطق الجذب السياحي.

وأكد أن القطاع السياحي قد تعافي بشكل كامل، لتتجاوز أرقامه ما حققه في فترة ما قبل الجائحة، حيث يمثل القطاع ما يقرب من 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، في ما اختص بحوالي 12.3 % من إجمالي القوى العاملة في عام 2023.

وأضاف أن سياحة الترفيه استقطبت 83 % من إجمالي إنفاق السائحين، بينما اختصت سياحة الأعمال بحوالي 17 %، فيما يعمل بالدولة 210 آلاف غرفة فندقية عبر 1235 فندقاً، استقطبت حوالي 28 مليون ضيف، بنمو 11 % عن عام 2022، محققة إيرادات وصلت إلى 43 مليار درهم، بنمو 15 % عن إجمالي 97 مليون ليلة فندقية، بنمو 7 %، وبمتوسط إشغال 75 %.

جلسات

واستضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تحدث فيها بدر العلماء المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ e&. كما شهدت عقد ندوات نقاشية متنوعة، ومن بينها ندوة «الحدود الاقتصادية: التنقل في المشهد العالمي في 2024 وما بعده»، التي تحدث فيها كل من الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وكريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس»، وأندرو توري الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ركزت الجلسة التي أدارها زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبيرغ، على أهمية التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والنظم البيئية للابتكار، والدور المحوري للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على الصناعات الناشئة وفرص الاستثمار، ودور الشرق الأوسط في بيئة الأعمال الدولية سريعة التطور.

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