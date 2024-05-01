«الطاقة والبنية التحتية» تستضيف «اليوم البحري الفرنسي»

المصدر: دبي - وام

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استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، فعالية النسخة الثانية من «اليوم البحري الفرنسي»، التي تعد جزءاً من مبادرات التعاون المشترك بين الإمارات وفرنسا في القطاع البحري.

وشهدت الفعالية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتقنيات بين البلدين في المجال، والتي استضافتها الوزارة في ديوانها بإمارة دبي، بالتعاون مع وكالة «بيزنس فرانس» التابعة لحكومة فرنسا، مشاركة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا بإمارة دبي، وعدد من مسؤولي القطاع في البلدين والخبراء والمتخصصين، إضافة إلى مجموعة من الشركات البحرية الوطنية والدولية.

وجرت مناقشة مستقبل الاستدامة في القطاع البحري بما ينسجم مع مخرجات مؤتمر الأطراف «cop28»، والخطط المستقبلية الداعمة لجهود الإمارات لتنمية الاقتصاد البحري، وتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، وتحسين معايير سلامة القطاع.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، أهمية هذه الفعالية في تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات وفرنسا، موضحة أن فعالية «اليوم البحري الفرنسي» تعكس الرغبة المشتركة في تطوير قطاعات حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

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